Mit vielerlei Volten steuert die Rechtspopulistin ihr großes politisches Ziel an – das Präsidialamt im Pariser Élysée-Palast.

Marine Le Pen ist eine antideutsche radicsoc. Ihre Position entspricht in etwa der von Clemenceau, in die Gegenwart versetzt. Sie hat sein Ressentiment konserviert. Erst jüngst sah ich einem Kulturmorphologen in seinem Kabinett über die Schulter, der rief vor Sammlerglück verzückt: „Siehe da, welch Prachtexemplar einer Bernsteinfliege der Dritten Republik!“

Das Café Central schlug deshalb der Bundesaußenmininisterin in Berlin vor, gegen eine erneute russisch-französische Entente zur Entfaltung alter Mittelmacht das Auswärtige Amt mit einem sicheren Präventivschlag gleich in die Rue de la Caque zu verlegen. Solche Befürchtungen könnten sich jedoch als unbegründet erweisen.

Entdiabolisierung der Front

Als am 4. März 780 der insgesamt 925 im Schloss Versailles versammelten Abgeordneten beider Parlamentskammern für die von der Familienministerin und dem Justizminister eingebrachte Gesetzesänderung stimmten und Frankreich als einziges Land der Welt das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufnahm, forderte der Abgeordnete der französischen Linkspartei La France insoumise in der Nationalversammlung, Manuel Bompard, sogleich als konsequenten nächsten Schritt, das letzte Hindernis des Rechtes auf Abtreibung, die Gewissensfreiheit von Ärzten abzuschaffen.

Amnesty International kritisierte, dass nicht ausdrücklich von einem „Recht“ die Rede sei und die Formulierung der Verfassungsreform nur Frauen und nicht alle Menschen, die schwanger werden können, beinhalte, nämlich Transmänner und nicht-binäre Menschen. Die sich als „nicht praktizierende Katholikin“ identifizierende Fraktionsvorsitzende des zum Rassemblement National umgetauften Front National erklärte hingegen, diese Konstitutionalisierung sei vielleicht der einzige „Sieg“, den Emmanuel Macron nach zehn Jahren vorweisen könne. Als Marine Le Pen 2011 nach ihrer Wahl an die Parteispitze eine Entdiabolisierung des Front ankündigte, hatten Frankreichs Katholiken unter einem solchen Begriff sicherlich etwas anderes erwartet.

Mit ihrem nicht zuletzt gegen den integralistischen Islam in Stellung gebrachten Laizismus sprach Le Pen seither auch Teile der antireligiös-atheistischen Linken an, stieß allerdings Frankreichs Juden vor den Kopf, als sie zeitweise neben einem Kopftuchverbot auch ein Verbot der Kippa, der Beschneidung, der Schächtung und des Imports koscheren Fleischs forderte.

Präsidentschaft im Blick

In ihren Reden zitierte die geschiedene Mutter Le Pen auch die Feministinnen Simone de Beauvoir und Elisabeth Badinter und sprach im Präsidentschaftswahlkampf 2012 als einzige von der Gleichheit von Mann und Frau. Neben dem Revisionismus ihres Vater entledigte sie sich auch gleichzeitig des von der Action française ererbten und zumindest als rhetorischer Appell bis dato immer noch üblichen rechten Traditionalismus und der Nostalgie für die Algérie française ihrer Partei sowie deren wirtschaftsliberaler Orientierung zugunsten eines Protektionismus.

Marine Le Pen hat die Präsidentschaft fest im Blick: Ihre einstige Forderung nach einem Ausstieg aus der Eurozone und einem Referendum über einen Frexit hat sie mit Blick auf den französischen Wählerwillen nicht nur aufgegeben, sondern darüber hinaus den Bruch mit der AfD vollzogen.

Versprach Le Pen noch 2011 einen Austritt Frankreichs aus der Nato und eine Vertiefung der Kooperation mit Russland, eine Vorzugspartnerschaft aus geostrategischen und energiepolitischen Gründen, so bezeichnete sie Putin nach dem Einmarsch in die Ukraine als „Feind Frankreichs und Europas“. Ihre Ankündigung, zumindest zum gaullistischen Konzept einer strategischen Autonomie Frankreichs innerhalb der Nato zurückzukehren, hat ihr Parteivorsitzender Jordan Bardella bereits auf die Zeit nach Beendigung des Ukrainekonflikts vertagt. Konstant geblieben ist hingegen Le Pens antideutsche Rhetorik, in der sie Frankreichs Schwäche auf deutsche Deutschlands Kontinentaldominanz zurückführt.

Marine Le Pens politisches Lebensziel ist die französische Präsidentschaft. Die 2018 erschienene Le-Pen-Biografie „Tochter des Teufels“ charakterisiert die Politikerin als Chamäleon, das sich flexibel der Umgebung anpasse. Auf dem Weg zur Präsidentschaft wird sie weiter voltenreich changieren.

Kommt das Triumfeminat?

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit nach der Europawahl, die ihr Le Pen angeboten hat. In der Verfolgung des Ziels einer Wiederwahl zeigte sich wiederum die Spitzenkandidatin der EVP für die Europawahl und Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, offen für eine Zusammenarbeit mit der Rechten im Europäischen Parlament. Die Bildung eines solchen Triumfeminats könnte wiederum der Französin auf dem Wege zur Präsidentschaft hilfreich sein. An Prinzipienreiterei wird Marine Le Pen ihre Präsidentschaft nicht scheitern lassen.

