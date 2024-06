Das Kursziel ergibt in einem Fall sogar 44 Prozent Aufwärtspotenzial. Im zweiten Fall 42 Prozent.

Wien. In der laufenden Woche haben sich Anlageexperten zu drei Aktien österreichischer Unternehmen geäußert – und in allen Fällen zum Kauf geraten. Das Aufwärtspotenzial ist in allen drei Fällen gehörig.

Wer sind die drei?