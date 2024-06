Karl Nehammer greift hart durch. Also, er will weder die Koalition beenden, noch Gewessler als Ministerin abberufen. Aber sonst greift er hart durch.

Karl Nehammer greift hart durch. Also, er will weder die Koalition beenden, noch Gewessler als Ministerin abberufen. Aber sonst greift er hart durch. APA / APA / Helmut Fohringer

Im Zeugnis, das Nehammer am Ende des Schuljahrs jedem Minister austeilt, erhält Gewessler ein „Wenig zufriedenstellend“ in Betragen.

Weil die grüne Ministerin Leonore Gewessler in Brüssel eigenmächtig gehandelt hat, greift ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer hart durch. Also, er will weder die Koalition beenden, noch Gewessler als Ministerin abberufen. Aber sonst greift er hart durch.

Im Zeugnis, das Klassenvorstand Nehammer nun am Ende des Schuljahrs jedem Minister austeilt, erhält Gewessler nämlich ein „Wenig zufriedenstellend“ in Betragen. Da ihr Erziehungsberechtigter Werner Kogler uneinsichtig ist, zwingt Bildungsminister Martin Polaschek beide zum Nachsitzen. Und zwar trotz Hitze im Schulgebäude und nicht davor, damit die zwei Schlingel nicht auch noch beginnen, den Schulhof zu renaturieren. Das Nachsitzen besteht erst aus einer Stunde Religion: Kultusministerin Susanne Raab liest den Grünen die Leviten. Danach referiert Karoline Edtstadler in „Politischer Bildung“ über die Verfassung. Am liebsten würde sie den verhaltensauffälligen, grünen Schülern auch ihr Handy wegnehmen, aber leider geht das neuerdings nur noch nach Richterbeschluss.

Norbert Totschnig referiert in Biologie über Nutztiere und die Langlebigkeit von Vollspaltenböden, Magnus Brunner in Geografie über seinen schnellsten Weg nach Brüssel, der aber für ihn leider noch über die Grünen führt. Werken wird vom Unterricht gestrichen, damit Gewessler sich nicht auch noch irgendwo festklebt. Von der Schule flöge sie selbst dann nicht. „Erst im neuen Schuljahr“, hört man den Klassenvorstand im Gang murmeln, „erst im Herbst!“ (aich)

E-Mails an: philipp.aichinger@diepresse.com