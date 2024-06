Österreich gegen Polen: Halbzeitstand 1:1

Österreich müht sich gegen Polen, muss viele Wege in Kauf nehmen, die seltenen Chancen vergaben Sabitzer und Arnautovic. Trainer traf zum 1:0, Piatek schoss den Ausgleich.

Berlin. Österreich hält im zweiten Gruppenspiel zur Fußball-EM in Deutschland das Tempo hoch. Die ÖFB-Auswahl ging gegen Polen dank Gernot Trauner (9.) in Führung, sein Tor ist das schnellste in Österreichs EM-Historie. Auch beim Ausgleich war der Linzer Feyenoord-Legionär involviert: er wurde angeschossen, der Abpraller landete bei Piatek (30.). Nach 45 Minuten steht es 1:1

Abwehr ohne Danso

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hatte für das EM-Spiel im Berliner Olympiastadion im Vergleich zum 0:1 gegen Frankreich überraschend die Innenverteidigung umgebaut. Anstelle von Kevin Danso und Eigentorschütze Maximilian Wöber kommen Philipp Lienhart und Gernot Trauner neu in die Anfangs-Elf. Zudem erhielt im Sturm Marko Arnautovic den Vorzug gegenüber Michael Gregoritsch.

Bei den Polen sitzt der von einer Muskelblessur genesene Starstürmer Robert Lewandowski auf der Ersatzbank.