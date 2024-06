Europas Emissionen sinken, nur im Verkehr steigen sie. Warum sich das so bald nicht ändern wird und wieso die marode deutsche Infrastruktur für ganz Europa zum Problem wird.

Wien. Viel wurde rund um die EU-Wahl über den europäischen Green Deal diskutiert. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich im Europäischen Parlament zugunsten rechter Parteien verschoben, die Klimaschutz mehr als lästiges Anhängsel denn als dringend nötige Anstrengung für den Kontinent betrachten. Was das politische Herzensprojekt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen also überhaupt noch wert ist, wird sich erst zeigen.

In den vergangenen Jahren schaffte die Europäische Union, was den allermeisten anderen Wirtschaftsregionen der Welt noch bevorsteht: eine deutliche Reduktion der Treibhausgase in fast allen Sektoren. Um rund 30 Prozent sind die EU-weiten Emissionen seit 1990 zurückgegangen. Der einzige nennenswerte Ausreißer ist der Verkehrssektor.

Dort sind die ausgestoßenen Treibhausgase in den vergangenen drei Jahrzehnten sogar deutlich gestiegen (siehe Grafik). Und die Prognosen lassen keine merkliche Ökologisierung des Verkehrssektors erwarten. Im Gegenteil.