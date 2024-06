Finger weg von Nvidia!

Gesprächsthema Nummer eins an der Wall Street war vergangene Woche, richtig geraten, wieder einmal Nvidia, das nun weltgrößte Unternehmen nach Marktkapitalisierung.

Gesprächsthema Nummer eins an der Wall Street war vergangene Woche, richtig geraten, wieder einmal Nvidia, das nun weltgrößte Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Reuters / Brendan Mcdermid

Im Zuge eines derartigen Hypes um ein einzelnes Papier sollte sich jeder vernünftige Anleger daran erinnern, dass es nur ganz, ganz wenigen gelingt, mit Einzelaktien den Gesamtmarkt zu schlagen.



Stefan Riecher

Economist-Korrespondent in New York





Guten Morgen aus New York,

Gesprächsthema Nummer eins an der Wall Street war diese Woche, richtig geraten, wieder einmal Nvidia, das nun weltgrößte Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Der erst 31 Jahre alte Chiphersteller überholte mit einem neuerlichen Kurssprung am Dienstag Microsoft und ist nun mehr als 3,3 Billionen Dollar wert. Die Reise zum Gipfel war beeindruckend. Vor fünf Jahren war Nvidia noch nicht einmal in den Top 20, vor zwei Jahren gerade einmal die Nummer zehn und der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich ein Begriff. Und nun scheint es plötzlich kein Limit zu geben und die Euphorie keine Grenzen zu kennen.