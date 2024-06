Haus von Weltraumschrott getroffen: Familie fordert 80.000 Dollar

Ein Stück Weltraumschrott, das am 8. März in einem Haus in Florida einschlug.

Ein Stück Weltraumschrott, das am 8. März in einem Haus in Florida einschlug. APA / AFP / Handout

Im All findet sich mehr und mehr Weltraumschrott – ein Fall in Florida, in dem eine Familie Schadenersatz von der Nasa fordert, könnte also ein wichtiger Präzedenzfall werden.

Weil Weltraumschrott das Dach ihres Hauses durchschlagen hat, fordert eine Familie in den USA nun 80.000 Dollar (rund 75.000 Euro) Schadenersatz von der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Wie ein Anwaltsbüro am Freitag mitteilte, das die Familie vertritt, könnte der Fall wegen des zunehmenden Weltraumschrotts im All einen wichtigen Präzedenzcharakter bekommen. Falls es nicht zu einer Einigung kommt, ist eine Klage vor Gericht möglich.

Am 8. März hatte ein etwa 700 Gramm schweres Objekt das Haus von Alejandro Otero in Naples im US-Bundesstaat Florida getroffen und ein Loch ins Dach geschlagen. Nach einer Analyse hatte die Nasa bestätigt, dass es sich um ein Teil einer ausrangierten Batterieladung der Weltraumstation ISS gehandelt hatte, die 2021 im Weltraum abgeworfen worden waren. Die Nasa hatte versichert, der Weltraumschrott werde „gefahrlos“ zurück zur Erde kommen.

Doch statt zu verglühen wie vorgesehen, hatte ein Teil beim Eintritt in die Erdatmosphäre „überlebt“, wie die Nasa einräumte. Otero war nicht zu Hause, als das Objekt in seinem Dach einschlug - sein Sohn aber schon.

Die Familie sei „glücklich, dass niemand verletzt wurde“, erklärte Anwältin Mica Nguyen Worthy. Doch hätte es ernsthafte Verletzungen oder sogar Tote geben können. Das Geld von der Nasa sei als Ausgleich für den „Stress“ für die Familie und die Schäden am Haus gedacht, die nicht versichert sind. Die Nasa hat nun sechs Monate Zeit, auf die Forderung zu antworten. (APA/AFP)