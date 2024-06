Polnische Pressestimmen: Von Österreich „eine Tracht Prügel bezogen“

Österreichs Nationalmannschaft hat am Freitag bei der Europameisterschaft in Deutschland mit einem 3:1-Sieg gegen Polen in Gruppe D die Aufstiegschancen gewahrt. Die Polen sind hingegen ausgeschieden.

Die polnische Medienlandschaft ging wenig zimperlich mit ihrer Mannschaft ins Gericht. Ein Auszug.

„Przeglad Sportowy“: „K.o.! Österreich hat Polen seinen Platz unter den EM-Teilnehmern gezeigt. (...) Die polnische Nationalmannschaft hat ihre letzte einprozentige Chance verloren.“

„Fakt“: „Das Ende der Hoffnung. (...) Alptraum in Berlin. So hätte es nicht laufen sollen. Die Polen haben in Berlin eine Tracht Prügel bezogen!“

„Gazeta Wyborcza“: „Wojciech Szczesny hat wieder einmal brillant verteidigt, er war wie immer der Beste im Team. Aber im ernsthaften Fußball kann man nicht davon ausgehen, dass in jedem wichtigen Spiel der Torhüter für alle einspringt.“

„goal.pl“: Wer zuletzt kommt, scheidet zuerst aus“, schrieb das Portal und spielte darauf an, dass sich die Mannschaft erst über die Playoffs für das Turnier qualifiziert hatte und nun als erstes Team raus ist.