Seit 15 Jahren werden in der Kolumne „Let´s make money“ Unternehmen aus aller Welt als mögliche Anlageobjekte vorgestellt. In den meisten Fällen war neben ihrer frühen Wahrnehmung der Aktien die lange Behaltefrist der Grund für den Erfolg. Mit einigen von ihnen konnte man das eingesetzte Geld vervielfachen.

Wenn es ein Missverständnis rund um die Kolumne „Let’s make money“ gibt, dann jenes, dass sie eine Investition in eine einzige Aktie als Glücks- und Geldbringerin propagiert. In Wirklichkeit soll sie das in Österreich unterentwickelte Gespräch über die Möglichkeit, dass jeder sein Geld auf dem Kapitalmarkt vermehren kann, befördern und das Thema aus der auch politisch verursachten Schmuddelecke holen. Auch geht es darum, interessante Unternehmen aus aller Welt als mögliche Investitionsobjekte bekannt zu machen. Wer die eine oder andere Aktie kaufen und sie zu einem hoffentlich breit gestreuten Portfolio hinzufügen will, wird mündig genug sein, dies eigenverantwortlich zu tun. Und wer dafür noch einen professionellen Anlageberater konsultiert, worauf wir im Disclaimer jedes Mal hinweisen, ist nicht feige, sondern klug.

Vor dem Hintergrund des Gesagten gönnen wir uns 15 Jahre nach Beginn dieser Kolumne einen Rückblick und feiern einige Aktien-Highlights, mit denen man dem Kolumnennamen gemäß richtig viel Geld machen konnte.