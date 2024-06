Robert Menasse: Ich habe bei Ralf Rangnick das Gefühl, dass er so ein klares Konzept und System hat und die Mannschaft in dem Sinn aufstellt, dass es dann keine Diskussionen in der Mannschaft gibt. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine gibt. Wissen Sie, was ich meine? Ich habe leider das Talent meines Vaters nicht geerbt, aber ich habe trotzdem in einer Juniorenmannschaft Fußball gespielt, bis mir klar wurde: „Ich bin nicht gut genug, um das wirklich ernsthaft weiterzumachen.“ Aber was wir dort diskutiert haben, auch in der Pause, im Hinblick darauf, wie wir uns einstellen oder wer mit wem und so weiter, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine Mannschaft intern nicht diskutiert. Ich habe noch nie erlebt, dass es einen Trainer gegeben hat, der so eine klare Position hatte, dass sich jede Diskussion erübrigt. Wissen Sie, was ich meine?