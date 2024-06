Tobias Moretti: Es hat nicht nur ökonomisch herbe Einschnitte gegeben, sondern es hat auch die kulturelle Vielfalt gelitten, und so was wie das Zueinander einer Zivilgesellschaft, aber immerhin gibt’s ja noch so etwas wie einen ethischen Überbau, eine Utopie von etwas Gemeinsamem. Es kann sein, dass die Irritation dieser Zeit, also unsere gesellschaftlichen Kräfte, die uns so auseinanderdriften lassen, sich auch wieder von selber zueinander fügen werden, kann sein, aber im Moment habe ich nicht das Gefühl.