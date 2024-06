Peter Mandelson: Es ist schwer vorstellbar, dass die Labour-Partei diese Wahl nicht gewinnt, aber ich weiß nicht, wie deutlich sie gewinnt. Fast jeder in Großbritannien hasst die Konservativen. Sogar die Konservativen hassen die Konservativen, am meisten ihren Premierminister, Rishi Sunak. Nach all den Jahren hat Brexit die Tories aufgefressen.