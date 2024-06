Österreich bei der Fußball-EM: Wenn in den Köpfen Großes entsteht

Österreich ist mit dem Sieg gegen Polen die erhoffte und benötigte Initialzündung geglückt. Die Aufstiegschance lebt. Bleibt eine Frage: Wohin können Glaube, Einsatz und Euphorie noch führen?

Just als am Freitag, es war kurz vor 20 Uhr, der Schlusspfiff ertönte, fiel die Berliner Abendsonne in das Olympiastadion ein und füllte es mit warmem Licht. Rainhard Fendrichs „I am from Austria“ dröhnte aus den Boxen, Spieler wie Fans lagen sich in den Armen, sangen und grinsten freudestrahlend um die Wette. Kitsch pur, aber schöner Kitsch.

Es war nur logisch und menschlich, dass nach dem 3:1-Sieg gegen Polen Zigtausende Österreicher in Berlin die Nacht zum Tag machten. Man muss die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Ein Freitagabend gilt als besonders günstig.

Dass es überhaupt etwas zu feiern gab, war der Verdienst der Nationalmannschaft. Auf die 0:1-Niederlage zum EM-Auftakt gegen Titelanwärter Frankreich folgten zunächst vier Tage des Drucks.