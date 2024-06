Jugendlicher mit Gürtel krankenhausreif geprügelt

Ein 16-Jähriger ist Freitagabend in Horn mit einem Gürtel dermaßen heftig geschlagen worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Jugendliche ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, teilte die niederösterreichische Polizei am Samstagabend mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen afghanischen Asylwerber. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) forderte in einer ersten Reaktion am Samstag die Abschiebung des Mannes.

„Für solche Gewalttäter ist in Österreich kein Platz. Hier gilt: Einsperren und abschieben und dabei erwarte ich mir endlich auch eine härtere Gangart der Justiz“, so Karner in einer Mitteilung an die APA.

Streit zuvor eskaliert

Zuvor war ein Streit zwischen dem 35-Jährigen und drei weiteren Personen eskaliert. Der Tatverdächtige schlug auf die anderen mit seinem Gürtel ein und fügte dabei dem 16-Jährigen mit dem Gürteldorn lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der Jugendliche musste ins Universitätsklinikum Sankt Pölten geflogen und notoperiert werden. Ein 53-jähriger Mann wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt, ein weiterer 16-jähriger Jugendlicher erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, hieß es in der Aussendung der Exekutive. Der Tatverdächtige wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.

Bereits eine Woche zuvor, am 14. Juni, hatte der Mann zwei minderjährige Mädchen im Horner Freibad sexuell belästigt. Er war damals vorübergehend festgenommen und auch angezeigt worden, teilte die Polizei mit. (APA)