Was ändert sich am Mietvertrag der Kinder, wenn die Eltern sterben?

In den Mietvertrag der Eltern einzusteigen, kann sich für Kinder auszahlen. Den Vermieter freut das meist weniger.

So manche Mietwohnung wird von Eltern oder Großeltern an Kinder bzw. Enkel weitergegeben – das Mietrechtsgesetz macht das mitunter möglich. Der Vorteil aus Mietersicht: Wer die Chance hat, vor allem im Altbau in einen schon sehr lang laufenden Vertrag einzutreten, kann sich oft einen günstigen Mietzins sichern, der auf dem Wohnungsmarkt nicht zu bekommen wäre.

Ein solches Eintrittsrecht für nahe Angehörige ist im Mietrechtsgesetz (MRG) vorgesehen, wenn der bisherige Mieter aus der Wohnung auszieht oder auch im Todesfall. Der Kreis der Eintrittsberechtigten ist bei beiden Szenarien nicht ganz gleich, auch die Bedingungen sind im Detail unterschiedlich. Unter Lebenden ist eine Weitergabe der Wohnung zudem nur im Vollanwendungsbereich des MRG möglich.

Immer gilt jedoch, dass Familienmitglieder nur dann eintrittsberechtigt sind, wenn sie zuvor mit dem bisherigen Mieter im gemeinsamen Haushalt gelebt haben. Womit schon deutlich wird: Ein Proforma-Meldezettel für das erwachsene Kind oder Enkelkind reicht nicht, um diesem ein Eintrittsrecht in den bestehenden, günstigen Mietvertrag zu sichern. Daran kann das „Vererben“ des Mietrechts in der Praxis leicht scheitern – jedenfalls, wenn der Vermieter genauer hinschaut.