Finales Ergebnis der Nationalratswahl steht erst am Donnerstag fest

Anders als bei der Europawahl sind bei der Nationalratswahl zwei Auszählungsrunden nötig, die am Montag und am Donnerstag nach dem Wahlsonntag stattfinden.

Bei der Nationalratswahl am 29. September wird (wie schon bei der EU-Wahl) der Großteil der zur Briefwahl verwendeten Wahlkarten bereits am Sonntagabend mitausgezählt. Anders als bei der EU-Wahl wird aber ein (kleinerer) Teil der Wahlkartenstimmen nicht nur am Montag ausgezählt, sondern es gibt wie auch schon bisher eine „zweite Runde“ am Donnerstag nach der Wahl. Damit wird das vorläufige Ergebnis inkl. aller Wahlkarten auch erst am Donnerstag feststehen.

Die Wahlrechtsreform (Wahlrechtsänderungsgesetz 2023) brachte mit 1. Jänner eine Neuerung bei der Wahlkartenlogistik. Mit dieser werden nun die meisten Wahlkarten gleich am Wahltag in den zuständigen Wahllokalen ausgewertet. Erstmals bei einer bundesweiten Wahl zum Tragen kam dies bei der EU-Wahl vom 9. Juni. Damit war bereits am Wahlabend das Ergebnis recht klar, die Wahlkartenauszählung am Montag brachte nur mehr geringfügige Änderungen. Anders als bei der Europawahl sind bei der Nationalratswahl zwei Auszählungsrunden nötig, die am Montag und am Donnerstag nach dem Wahlsonntag stattfinden.

„Donnerstagrunde“

Am Wahltag selbst wird der Großteil der Wahlkarten mitausgezählt. Das betrifft jene Wahlkarten, die am Freitag bis etwa um die Mittagszeit vor dem Wahlsonntag bei den zuständigen Bezirkswahlbehörden eintreffen. Auch jene Wahlkarten, die unmittelbar nach Ausstellung direkt bei der Gemeinde zur Stimmabgabe (mittels Briefwahl) verwendet und dort abgegeben wurden, werden durch die zuständigen örtlichen Wahlbehörden am Wahltag ausgewertet. Diese Möglichkeit der Stimmabgabe gibt es mit der Reform nun österreichweit in allen Gemeinden.

Am Montag werden dann all jene Wahlkarten gezählt, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntag (Wahlschluss um 17.00 Uhr) an die Bezirkswahlbehörde übermittelt werden. Auch jene bereits zur Briefwahl verwendeten Wahlkarten, die am Wahltag direkt in einem Wahllokal abgegeben werden, werden am Montag durch die Bezirkswahlbehörde ausgewertet - aber nur dann, wenn diese Wahlkarten aus dem eigenen Regionalwahlkreis stammen.

All jene Wahlkarten, die nicht dem eigenen Regionalwahlkreis zugeordnet werden können, werden der zuständigen Landeswahlbehörde zugeleitet. Diese wertet diese Stimmen dann am vierten Tag nach dem Wahltag (Donnerstag) aus. Ebenso gelangen alle Stimmen in die „Donnerstagsrunde“, die von Präsenzwählern mit Wahlkarte in einem anderen Wahllokal als dem „eigenen“ abgegeben werden. (APA)