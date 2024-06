Taiwans Militärübungen werden „so echt wie möglich“ ausfallen

Ein Soldat übt in einem Armeestützpunkt in Hsinchu, Taiwan, das Werfen von Granaten vor dem Mondneujahrsfest

Ein Soldat übt in einem Armeestützpunkt in Hsinchu, Taiwan, das Werfen von Granaten vor dem Mondneujahrsfest Reuters / Ann Wang

Auch unser Verteidigungsplan muss laufend überarbeitet werden, und die Dringlichkeit eines umfassenden Kampftrainings wird immer wichtiger“, heißt es aus dem Verteidigungsressort. Die Übung beginnt am 22. Juli.

Taiwan wird seine jährlichen Militärübungen in diesem Jahr einem Insider zufolge so realitätsnah wie möglich gestalten. „In den letzten Jahren hat sich die feindliche Bedrohung rasch verändert“, sagte ein hochrangiger taiwanesischer Verteidigungsbeamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach. „Auch unser Verteidigungsplan muss laufend überarbeitet werden, und die Dringlichkeit eines umfassenden Kampftrainings wird immer wichtiger.“

Nur mit einer Echtzeit-Überprüfung vor Ort könne man die Fähigkeiten und Grenzen der Truppen wirklich verstehen. Elemente, die hauptsächlich der Show dienten, wie zum Beispiel Probeübungen, wurden gestrichen. Dagegen wird es dieses Jahr Nachtübungen geben, und auch die Hauptstadt Taipeh werde mit einbezogen, sagte der Beamte. „Der Krieg macht keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht.“ In den letzten 24 Stunden sind dem taiwanischen Verteidigungsministerium zufolge 15 chinesische Militärflugzeuge in der Umgebung der Insel entdeckt worden. Taiwan beginnt seine fünftägigen Han-Kuang-Übungen am 22. Juli.

Militärischer Druck erhöht

China hat in den vergangenen drei Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Der Status Taiwans, das nur von wenigen und vor allem kleinen Ländern als unabhängig anerkannt wird, ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China.

Für China ist Taiwan eine abtrünnige Provinz. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik China an und ist seit 1949 selbstverwaltet. Damals besiegten die Kommunisten von Mao Zedong im chinesischen Bürgerkrieg die nationalistischen Kuomintang unter Chiang Kai-shek, die sich daraufhin auf die Insel Taiwan zurückzogen und dort jahrzehntelang autoritär herrschten. (APA/Reuters)