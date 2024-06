Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Julian Assange hat Großbritannien verlassen: Der Wikileaks-Gründer ist nach Angaben der Enthüllungsplattform WikiLeaks frei. Assange habe das Hochsicherheitsgefängnis bei London, in dem er seit fünf Jahren inhaftiert war, und Großbritannien verlassen, erklärte die Enthüllungsplattform in der Nacht auf Dienstag. Er soll sich mit der US-Justiz auf ein Schuldbekenntnis geeinigt haben. Mehr dazu.

Macron warnt vor „Bürgerkrieg“ in Frankreich: Weniger als eine Woche vor der Parlamentswahl hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut vor den Parteien am rechten und linken Rand gewarnt. Die politischen Programme des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) und der Linkspartei La France Insoumise (LFI) könnten zu einem „Bürgerkrieg“ führen. Mehr dazu.

Versöhnung zwischen Kurz und Kickl? Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war wieder da – und bereute das Ende der Koalition mit der FPÖ. Der frühere ÖVP-Chef wünscht sich Verhandlungen mit Russland. Zum Thema Migration meinte er: „Ich halte das für irre.“ Oliver Pink war dabei. Mehr dazu.

EU startet Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau: Die EU startet heute offiziell die Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau. Ziel ist, den beiden Beitrittskandidaten den Verhandlungsrahmen, über den sich die EU-Staaten vergangene Woche geeinigt hatten, vorzustellen. Die Gespräche finden am Rande eines Treffens der EU-Europaminister in Luxemburg statt. Mehr dazu.

EGMR urteilt zu Klage der Ukraine gegen Russland: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet heute in Straßburg über eine Klage der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine macht geltend, dass Russland seit Februar 2014 auf der Halbinsel Krim mehrfach gegen Menschenrechte verstoßen hat. Russland hatte die ukrainische Krim im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektiert und hält die Halbinsel seither besetzt. Indes droht Moskau den USA offiziell mit „Vergeltung“. Mehr dazu.

Florida Panthers holen den Stanley Cup: Im entscheidenden siebenten Spiel der NHL-Finalserie besiegten die US-Amerikaner die Edmonton Oilers mit 2:1 und gewannen mit einem Gesamtscore von 4:3. Während die Panthers die erste Meisterschaft ihrer Geschichte mit den eigenen Fans feierten, schlitterten die Oilers in eine schmerzhafte Sommerpause. Mehr dazu.

Österreich vs. Niederlande: Die Niederlande wird heute im Olympiastadion in Berlin am letzten Spieltag der Gruppe D bei der Fußball-Europameisterschaft versuchen, den achten Sieg in Folge gegen Österreich zu erringen. Gewinnt hingegen Österreich, steht das Team von Trainer Ralf Rangnick im Achtelfinale der EM.

15. Todestag von Michael Jackson: Am 25. Juni 2009 erfolgte ein Notruf aus der Villa von Michael Jackson. Der Sänger kam mit dem Krankenwagen ins Spital. Doch es war zu spät: Der „King of Pop“ starb wenige Tage vor einem geplanten Konzert-Comeback an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Er wurde 50 Jahre alt. Mehr dazu.