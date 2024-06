Israels Armee ermittelt gegen Soldaten nach Einsatz in Jenin

Zerstörungen in Jenin

Die israelische Armee ermittelt gegen Soldaten, die bei einem Einsatz im Westjordanland einen verletzten palästinensischen Gefangenen an ein Armeefahrzeug gefesselt hatten. Der bei einem „Anti-Terror-Einsatz“ in Jenin festgenommene Verdächtige sei unter „Verletzung von Befehlen und geltenden Regeln“ festgenommen worden, während er auf dem Fahrzeug gefesselt gewesen sei, erklärte die Armee am Sonntag. Der Vorfall werde untersucht und „entsprechend gehandhabt“.

Weiter erklärte die Armee, der Mann sei zur Behandlung an den palästinensischen Roten Halbmond übergeben worden. Aufnahmen des Vorfalls vom Samstag waren zuvor im Internet verbreitet worden. In dem Video war ein Mann zu sehen, der horizontal auf der Motorhaube eines Militärjeeps festgeschnallt war, während dieser durch eine enge Straße fuhr. „Das Verhalten der Streitkräfte in dem Video entspricht nicht den Werten der IDF (Armee)“, betonte die Armee.

Regelmäßige Razzien

Jenin ist seit langem eine Hochburg militanter palästinensischer Gruppen, darunter die Hamas und der Islamische Jihad. Dort und in der gleichnamigen Flüchtlingssiedlung finden regelmäßig Razzien israelischer Sicherheitskräfte statt.

Im von Israel besetzten Westjordanland ist die Gewalt seit dem Beginn des Kriegs im Gazastreifen gegen die radikalislamische Hamas zusätzlich eskaliert. Seit dem brutalen Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober vergangenen Jahres wurden nach palästinensischen Angaben im Westjordanland mindestens 549 Palästinenser durch israelische Soldaten oder extremistische Siedler getötet. Mindestens 14 Israelis wurden nach israelischen Angaben bei Angriffen radikaler Palästinenser getötet. (APA/AFP)