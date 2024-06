Soll das Strafrecht auch für Kinder gelten?

Die Grenzen der Strafmündigkeit wird man überdenken müssen. Nirgends gibt es so viel Verständnis für delinquente Jugendliche wie bei Jugendrichtern.

Vergangene Woche sollen drei Jugendliche zwischen zwölf und vierzehn Jahren in der Nähe von Paris ein Mädchen vergewaltigt haben. In Wien soll eine Jugendbande über Monate ein zwölfjähriges Mädchen missbraucht haben. Gar nicht so selten greifen Strafunmündige zum Messer.

Kaum ein Rechtsgebiet ist für die Legitimität des Staates so wichtig wie das Strafrecht. Daher spielt es in der öffentlichen Diskussion so eine hervorstechende Rolle. Mögen im Zivil- und Gesellschaftsrecht noch so hohe Beträge bewegt und noch so viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen: Wirkliche Aufreger sind Berichte über Verbrechen, deren Opfer wir und unsere Angehörigen jederzeit werden können.