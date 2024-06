In Russlands Elite toben erbitterte Grabenkämpfe

Mit Umbesetzungen im Moskauer Verteidigungsministerium will Putin die Organisation des Staats um die Kriegsagenda herum stärken.

Wenn bisher in Russland eine Person des öffentlichen Lebens angeklagt oder bestraft wurde, galten zwei Dinge: Die Betreffenden lehnten Wladimir Putins Herrschaft oder seine „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine ab, und sie waren keine hochrangigen Regierungsvertreter.

Die Verhaftung des stellvertretenden Verteidigungsministers Timur Iwanow und weiterer hoher Militärs wegen angeblicher Bestechungsannahme im Mai verstieß in unheilverkündender Weise gegen diese Faustregeln. Sie beleuchtet zudem sich vertiefende Spannungen zwischen mächtigen Gruppen in Russland angesichts eines Mangels an kohärenter Führung durch den herrschenden Despoten.

Man mache sich nichts vor: Putin hat keine ernsthaften Herausforderer. Als er am 22. Februar 2022 die groß angelegte Invasion in der Ukraine anordnete, war selbst sein eigener Sicherheitsrat überrascht. Russlands politische und wirtschaftliche Eliten waren dann gezwungen, viele ihrer Vorkriegsprivilegien zu opfern und mit dem Aufbau eines neuen Russlands zu beginnen, das Putins Vision der Geschichte und der internationalen Beziehungen entsprach. Sie hatten keine Wahl.

Putins Kriegsziele

Und was für die Eliten galt, gilt erst recht für die russischen Normalbürger. Als diese vom Überfall erfuhren, strömten sie auf die Straßen, um zu protestieren, sahen sich jedoch brutalen Maßregelungen ausgesetzt. Die Proteste stoppten weitgehend, die Russen fanden sich ab mit dem ungewünschten Krieg, einer sich verringernden Lebensqualität und sich verschlechternden Entwicklungsaussichten. Viele begannen in aller Stille, ihre Unternehmen zu verlagern und ihr Geld an Orte wie Armenien oder Kasachstan zu verschieben.

Putin hat eine Menge Ankündigungen über seine Kriegsziele gemacht. Sie reichen von der „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine bis hin zum Widerstand gegen den Westen, dessen Angriffe auf „traditionelle Werte“ und Verstöße gegen jene internationalen Regeln, die er anderen aufzwingt. Laut Putin führt Russland – gemeinsam mit anderen Schwellenländern wie China und Brasilien – den Aufbau einer neuen multipolaren Weltordnung an.

Was Putin bisher nicht angeboten hat, ist eine klare Strategie zum Erreichen seiner Ziele. Auch hat er den Russen keine Vision präsentiert, wie sie innerhalb der neuen Weltordnung leben sollten oder wie Russland darin agieren wird. Ohne gemeinsamen Plan, dem sie folgen können, sind viele russische Akteure gezwungen, zu improvisieren – und das häufig auf Weisen, die miteinander kollidieren.

Während der Kreml etwa auf eine „Entprivatisierung“ oder Verstaatlichung von für die nationale Sicherheit als relevant angesehenen Privatunternehmen drängt, kämpft die Gouverneurin der russischen Notenbank, Elwira Nabiullina, darum, die staatliche Beteiligung im Wirtschaftsleben weitestmöglich zu begrenzen, um den Zusammenbruch von Russlands rasch schrumpfender Marktwirtschaft zu verhindern.

Womöglich am deutlichsten zeigen sich die Konflikte innerhalb des militärischen Establishments. Die Revolte des inzwischen nicht mehr lebenden Chefs der Söldnertruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, ist ein Paradebeispiel dafür. Prigoschin strebte keinen Sturz Putins an, aber er wollte den Kopf von Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Angesichts der zentralen Rolle der Wagner-Söldner für die russischen Kriegsanstrengungen war er überzeugt, dass er ihn bekommen könnte. Stattdessen kamen er und mehrere andere führende Wagner-Mitglieder zwei Monate nach dem abgebrochenen Staatsstreich ums Leben, als ihr Flugzeug in der Luft explodierte.

Nützliche Apparatschiks

Dies bringt uns zu Timor Iwanow, einem langjährigen Verbündeten Schoigus, der im Rahmen der Beaufsichtigung des Bau-, Immobilienverwaltungs-, Wohnungs- und Beschaffungswesens für das russische Militär ein enormes Vermögen anhäufte und mit einem jährlichen Haushaltseinkommen von 136,7 Millionen Rubel (damals zwei Millionen Dollar) die Liste der reichsten russischen Beamten anführte.

All diese Reichtümer blieben nicht unbeachtet. Bereits 2019 beleuchtete eine Untersuchung die großen Diskrepanzen zwischen Iwanows offiziell angegebenem Einkommen und seinem Vermögen. Damals war es unwahrscheinlich, dass ein nützlicher Apparatschik wie Iwanow bestraft werden würde – und nützlich war er.

Unter seiner Führung errichtete Oboronstroy – die größte Infrastruktur- und Bau-Holding des Verteidigungsministeriums – nach der russischen Annexion der Krim 2014 im Rekordtempo die Kadettenanstalt in Sewastopol. Iwanow beeindruckte Putin zudem mit dem Bau des 2016 eröffneten militaristischen Themenparks „Park Patriot“ des Verteidigungsministeriums und einer riesigen, den Streitkräften gewidmeten Kathedrale auf dem Gelände des Parks.

Doch angesichts des sich hinziehenden Ukraine-Kriegs und der Unsicherheit, die Russland ergriffen hat, ist der Staat inzwischen kein Monolith mehr.

Jetzt wird abgerechnet!

Mächtige Gruppen scheinen zunehmend bereit, die stillschweigende Regel, die öffentliche Grabenkämpfe untersagt, zu brechen. Dies schließt die Rosgwardia (die Nationalgarde), den Inlandsgeheimdienst FSB und den FSO (für den Schutz von Regierungsvertretern zuständig) ein, die angeblich auch hinter Prigoschins Meuterei steckten.

Im März erteilte Putin dem FSB ein Mandat zur Bekämpfung der Korruption. Die FSB-Führung scheint hierin eine ideale Gelegenheit zur Schwächung des Verteidigungsministeriums erkannt zu haben. Das Vorgehen gegen Iwanow machte es einfacher, Schoigus Stellung zu untergraben, der zuletzt nicht ganz unerwartet seinen Posten als Verteidigungsminister räumen und einem potenziell effektiveren Minister Platz machen musste: dem Ökonomen Andrej Beloussow, der in Putins vorheriger Regierung oberster Wirtschaftsberater war. Seine Ernennung legt ein Bemühen um eine effiziente und nachhaltige Militarisierung der russischen Wirtschaft nahe.

Schoigu seinerseits erhielt eine zeremonielle Position an der Spitze des Sicherheitsrats, der allein dem Präsidenten untersteht. Zudem ist Schoigus angeblicher Gegenspieler, General Alexei Djumin, der Gouverneur der Region Tula und ehemaliger Unterstützer Prigoschins, aufgerückt und ist nun Putins Berater mit Zuständigkeit für die militärische Produktion.

Massives Sesselrücken

Die jüngsten Umbesetzungen – erst vergangene Woche entließ Putin weitere vier Vizeverteidigungsminister und ersetzte sie durch Vertraute und eine Verwandte – legen nahe, dass der Kreml bestrebt ist, die Organisation des Staates um die Kriegsagenda herum zu stärken.

Doch lassen diese Unstimmigkeiten innerhalb der Elite für Putin nichts Gutes erwarten. Die russische Geschichte legt nahe, dass eine ohne ausreichende Rücksprache oder Klarheit verfolgte Politik sich zur Bedrohung für den Herrscher entwickeln kann. Allzu rasch kann Loyalität und Unterstützung in Opposition umschlagen .

Aus dem Englischen von Jan Doolan

