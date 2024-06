Alarmierende Anzeichen für politische Schwäche der EU

Die Wahl zum Europäischen Parlament ist geschlagen. In Österreich ist eine Debatte über die Zukunft der Union ausgeblieben.

Das folgenschwere Ergebnis der Wahlen für die nächste Periode des EU-Parlaments fand im Umkreis von wichtigen Gedenktagen statt. Deshalb stellt sich die Frage, inwiefern sich diese Ergebnisse in diesen historisch für die Entwicklung Europas signifikanten Daten spiegeln oder nicht?

Europas Spitzenrepräsentanten gedachten am 6. Juni des 80. Jahrestags der Landung der Alliierten in der Normandie, dem Auftakt zur Befreiung Europas vom pervertierten Deutschnationalismus des Hitler-Regimes. Nationalismus ist seit dem 19. Jahrhundert Europas Sprengstoff, er hat die beiden Weltkriege zu verantworten.

Am 10. Juni jährte sich zum 90. Mal der Geburtstag von Alois Mock, eine der letzten Lichtgestalten österreichischer Politik und einer der Väter der Integration Österreichs in die EU. Außerdem war er ein massiver Förderer der freien Entwicklung der Völker Mittelost- und Südosteuropas nach dem Kollaps des mörderischen kommunistischen Systems.

In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Gedenktag zu sehen: Das Durchschneiden des Eisernen Vorhangs am 27. Juni 1989 durch Außenminister Mock gemeinsam mit seinem ungarischen Amtskollegen Gyula Horn.

Was bedeutet nun das Wahlergebnis vom 9. Juni für die weitere Entwicklung eines Gemeinsamen Europas und seiner Komplettierung durch Aufnahme einer freien Ukraine und der Westbalkanstaaten in die Union?

Undefinierter Wertekanon

Allein schon die Tatsache, dass Ungarn mit seinem Pro-Putin-Kurs und seiner rabiaten Anti-EU-Linie ab Juli für ein halbes Jahr die Präsidentschaft in der Union übernehmen wird, ist alarmierendes Anzeichen der politischen Schwäche der Gemeinschaft.

In Österreich hat die ÖVP zehn Prozent an Stimmen gegenüber der letzten EU-Parlamentswahl verloren. Die Volkspartei hat neuerdings FPÖ-Themen wie Migration, in letzter Zeit auch die Straßenkriminalität entdeckt und bereits zum zweiten Mal eine „Leitkultur“-Debatte initiiert! Sie machte damit klar, dass von Asylanten verlangt wird, sich unseren Wertekanon zu eigen zu machen, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Die Partei selbst aber ist nicht imstande, diesen Wertekanon zu definieren. Die Asylanten sollen also Werte leben, die wir selbst noch gar nicht konkretisiert haben.

Der Kurs des „Volkskanzlers“

Wäre die ÖVP noch eine christlich-demokratische Partei wie zu Zeiten Alois Mocks, müsste sie neben der für Österreich schwierigen Migrationsfrage auch auf die bisherigen privaten Erfolge in der Flüchtlingspolitik hinweisen, die es zu Tausenden gibt. Familien wie private Personen haben Flüchtlinge aufgenommen und ihnen bei der Integration geholfen. Diese aber, wie auch ausgelernte Lehrlinge, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Arbeitgeber tätig sind, werden abgeschoben. Dafür wird mühsam im Ausland nach dringend benötigten Arbeitskräften gesucht.

Die Türkisen sind zu einer rechtspopulistischen und xenophoben Partei geworden, die sich den dringendsten Zukunftsfragen nicht stellen will. So stellt die heutige ÖVP eine schwache Kopie der FPÖ dar.

Wohingegen die Freiheitlichen bei der Europawahl erstmals auf dem ersten Platz knapp vor der ÖVP landeten. Das ist an sich keine Sensation, aber doch ein bedenkliches Indiz dafür, was diese Anti-EU-Partei mit neonationalistischen Argumenten erreichen kann. Seinen Kurs hat Herbert Kickl offen kundgetan, als er ankündigte, wenn er als „Volkskanzler“ amtiere, werde es eine seiner ersten Handlungen sein, Viktor Orbán den höchsten österreichischen Orden zu verleihen, „denn er macht alles richtig!“.

Wollen wir das? Wenn nicht, dann müssen wir etwas dagegen tun. Nationalismus à la Kickl führt zu Ab- und Ausgrenzungen, sowie zu Überlegenheitsgefühlen gegenüber anderen – das ist die geistige Grundlage von Kriegen!

Die SPÖ ist so indifferent wie ihre Spitzenkandidaten und daher nicht näher zu beschreiben. Bei den Grünen hat der bodenständige Bauer Waitz die Partei vor einem Absturz bewahrt. Die Neos waren pro-europäisch im Wahlkampf unterwegs. Sie haben beispielsweise vorgeschlagen, einmal im Monat einen Europa-Tag im Nationalrat auf die Tagesordnung zu setzen. Sie haben auch europäische Kultur öffentlich thematisiert.

Keine Reformvorschläge

Generell gab es im Wahlkampf keine konkreten Vorschläge, wurden keine Visionen für eine tiefgreifende Reform der EU präsentiert, die praktisch noch immer mit den adaptierten Strukturen der ursprünglich sechs Gründungsmitglieder zurechtkommen muss! Es gab keine Debatte, wie mit den Erweiterungskandidaten in Südosteuropa umzugehen wäre, die bereits intensiv von Chinesen, Türken und Russen umworben werden.

Gesamteuropäisch vordringlich wäre auch ein EU-weites Bildungssystem, um das europäische Bewusstsein zu fördern. Inhaltlich sollte die historische Aufklärung forciert werden, um Ursachen und Folgen des extremen Nationalismus (Nationalsozialismus und Faschismus) wie auch die Auswirkungen des Kommunismus besser zu verstehen.

In den EU-Mitgliedsländern sind die Neonationalisten nach dieser Wahl weiterhin sehr unterschiedlich verteilt, es gibt keinen europaweiten Trend. Für die Zukunft der Ukraine aber könnte sich das Ergebnis eher negativ auswirken.

