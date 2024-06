Der Narziss und die Selfie-Jäger

Cristiano Ronaldo hat seine Epigonen selbst herangezüchtet. Dass sie nun mit ihren Handys Jagd auf ihn machen, ist nur konsequent - und treibt die Selbststilisierung auf die Spitze.

Worüber sollte man sich da schon mokieren? Cristiano Ronaldo nahm den zehnjährigen Berat grinsend und mit ausgestreckten Armen im Mittelkreis in Empfang, um für ein Selfie zu posieren. Der Bub hatte vom größten Poseur und Narziss gelernt. Und er hatte dafür im EM-Match Portugal gegen die Türkei in Dortmund alle Hürden überwunden – trotz einer Heerschar an Sicherheitskräften an der Seitenlinie. Von wegen Verteidigungsbereitschaft, Deutschland!

Dass vier weitere Flitzer folgen sollten, um mit dem Handy auf CR7 – so Ronaldos Code – zuzulaufen, war im Spielplan nicht vorgesehen. Ronaldo wirkte zunehmend enerviert angesichts seiner Epigonen, die er mit seinem Kult herangezüchtet hatte. Er konnte von Glück sagen, dass sie im Sportdress über den Rasen flitzten und nicht im Adams- und Eva-Kostüm – oder spärlich bekleidet, wie er sich selbst im Sixpack zur Schau stellt. Oder wie der ungarische Stürmer Martin Ádám, ein Wikinger-Typ, der Ronaldo glatt umgelaufen hätte. Fortan werden Fußballspiele noch länger dauern, wenn Schiedsrichter oder Gegenspieler mit Handys in der Hosentasche sich mit Ronaldo, Maskenmann Mbappé und Co. knipsen, statt bloß auf dem Feld die schweißgetränkten Trikots zu tauschen.

Vorher hatte das Fußballpublikum einen anderen Ronaldo kennengelernt: Der Capitano hatte Bruno Fernandes ein Tor aufgelegt, statt es selbst zu erzielen. Ein Teamplayer, der nicht im Fokus der Selfie-Jäger stand und sich im Jubel einreihte.

