Der letzte Sieg gegen die Niederlande liegt bereits stolze 34 Jahre zurück.

Ein Blick auf die Statistik drängt Österreichs Nationalteam im letzten Gruppenspiel am Dienstag (18 Uhr, live ServusTV) im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande in die Außenseiterrolle. Die jüngsten sieben Duelle mit den „Oranjes“ wurden allesamt verloren, zuletzt auch bei der Euro vor drei Jahren in Amsterdam (0:2).

Der bisher letzte Erfolg, ein 3:2 im Wiener Prater im letzten Test vor der WM in Italien, gelang im Juni 1990. Allerdings, vor dem 3:1 gegen Polen am Freitag wurde auch gegen die Polen 30 Jahre nicht gewonnen.

Schiedsrichter des Spiels gegen die Niederländer ist der erfahrene 40-jährige Slowake Ivan Kruzliak. Es ist der zweite Einsatz Kruzliaks bei dieser EM nach dem Spiel Schottland gegen die Schweiz (1:1). (red)