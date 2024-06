Ärger über Selfie-Jagd auf Ronaldo: „Das sollte nicht passieren“

Portugals Trainer Roberto Martinez hat den Selfie-Hype um Cristiano Ronaldo auf dem Rasen des Dortmunder Stadions mit warnenden Worten kommentiert.

„Heute haben wir gesehen, dass die Absichten der Fans gut sind. Wenn diese Absichten schlecht sind, dann muss man vorsichtig sein. Das sollte nicht passieren auf dem Spielfeld“, sagte der 50-Jährige nach dem 3:0 seines Teams gegen die Türkei bei der Fußball-EM.

„Man sollte auch den Fans eine Nachricht übermitteln: Es ist nicht der richtige Weg.“ Die UEFA reagiert am Sonntag und will gemeinsam mit den Organisatoren strikter gegen Flitzer vorgehen. „Zu diesem Zweck werden in den Stadien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den Anforderungen des Turniers weiter gerecht zu werden und solche Vorfälle zu verhindern“, teilte die UEFA am Sonntag auf Anfrage mit. Aus Sicherheitsgründen könne zu den einzelnen Maßnahmen nichts weiter gesagt werden.

Gleich mehrere Fans waren am Samstag während und nach der Partie auf den Platz gestürmt, um ein Selfie mit Superstar Ronaldo zu machen. Der Bub, der es als Erstes probierte, wurde sogar mit einem Foto und einem Ronaldo-Lächeln belohnt. Bei Nachahmern zeigte sich der 39-Jährige genervt.

Teamkollege Bernardo Silva sah die Aktionen eher locker. „Das ist einfach der Preis, wenn man in der Welt des Fußballs so anerkannt ist“, sagte der Torschütze und Spieler des Spiels. „Ihn bei uns zu haben, ist großartig. Angst hatte ich nicht um ihn.“ Es sei lediglich ein bisschen nervig, wenn das Spiel angehalten werden müsse.

Portugals Stürmer Gonçalo Ramos bekam die Folgen ungebetener Gäste auf dem Rasen unsanft zu spüren. Der 23-Jährige von Paris Saint-Germain wurde nach dem Abpfiff von einem ausrutschenden Ordner umgerannt, der einem Fan hinterherlief. (APA)