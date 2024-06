Zölle auf E-Autos: China und EU verhandeln wieder

Die EU-Kommission drohte China mit erhöhten Zöllen auf E-Autos. Nun zeigen sich beide Parteien gesprächsbereit. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck warnt vor Abschottung.

Im Streit um geplante Importzölle auf chinesische E-Autos geht es voran: China und die Europäische Kommission wollen in Verhandlungen treten. Das teilte das chinesische Handelsministerium am Samstag mit, vereinbart wurde das zuvor von Handelsminister Wang Wentao und EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis in einer Videokonferenz. Ein Sprecher der EU-Kommission zeigte sich nach den Gesprächen zufrieden und nannte sie „offen und konstruktiv“. Brüssel und Peking werden die Gespräche auf allen Ebenen in den kommenden Wochen fortsetzen, und jedes Verhandlungsergebnis solle effektiv bei der Bekämpfung der schädlichen Subventionierung sein, fügte er hinzu.

Die EU-Kommission war im Rahmen einer Wettbewerbsuntersuchung zu dem Schluss gelangt, dass batteriebetriebene Elektrofahrzeuge in China von einer unfairen Subventionierung profitieren. Dadurch drohe EU-Herstellern eine wirtschaftliche Schädigung. Denn die EU-Kommission sieht es als erwiesen an, dass Hersteller aus der Volksrepublik durch die staatliche Unterstützung einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie in die EU exportieren.

Daraufhin kündigte die Kommission deutlich erhöhte Zollsätze an: Ob die Zölle von bis zu 38,1 Prozent tatsächlich gezahlt werden müssen, hängt davon ab, ob mit China nun eine andere Lösung gefunden werden kann. Die Zölle sollen jedenfalls ab dem 4. Juli vorläufig gelten. Über die endgültige Festsetzung muss aber erst bis Anfang November entschieden werden.

Zölle auf Schweinefleisch

China revanchierte sich mit der Ankündigung einer Anti-Dumping-Untersuchung gegen importierte Produkte aus der Europäischen Union, bei der es um Schweinefleisch und Nebenprodukte geht. China warf der EU-Kommission allerdings erst in der vergangenen Woche vor, viel zu detaillierte Fragen in der Subventionsuntersuchung zu stellen. Einen Anteil an den angekündigten Verhandlungen hat auch der deutsche Bundeswirtschaftsminister, Robert Habeck (Grüne). Er hat sich in den vergangenen Tagen auf seiner China-Reise für eine Kompromisslösung starkgemacht.

In der ARD bezeichnete er die geplanten Gespräche im Zollstreit am Samstagabend als „ersten guten Schritt auf einem noch langen Weg“. Auf eine Frage nach seiner möglichen Rolle sagte er, er habe getan, was man als deutscher Wirtschaftsminister in der Situation tun müsse. Bei Gesprächen mit Vertretern der chinesischen Regierung hatte Habeck zudem betont, er hoffe, diese hätten das gegenseitige Verständnis ein Stück weit vorangebracht. Auf europäischer Seite seien die Türen offen für Gespräche.

Habeck warnte vor der Abschottung von Märkten, aber auch vor unfairem Wettbewerb mit staatlicher Bevorzugung von Unternehmen. Daran könnten weder Deutschland noch China Interesse haben. Er betonte, die angedrohten EU-Zölle seien keine Strafzölle, wie sie die USA, Brasilien oder die Türkei verhängt hätten. Sie sollten vielmehr für Wettbewerbsgleichheit sorgen. Denn Brüssels Schritt folgte auf ähnliche Maßnahmen der USA. Die US-Regierung hatte Mitte April Sonderzölle auf Elektroautos, Halbleiter, Solarzellen, Kräne und andere Produkte aus China verhängt.

Eine Option, die als naheliegend gilt, ist eine Quotenregelung: Die Zölle würden damit erst aber einer bestimmten Menge importierter chinesischer E-Autos gelten.

China übt scharfe Kritik

Handelsminister Wang Wentao fand bei dem Treffen mit Habeck deutliche Worte. Einige Länder hätten die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit „als Waffen eingesetzt“, sagte er mit Bezug auf Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen.

Allerdings machte der chinesische Minister auch deutlich, dass China an Verhandlungen interessiert sei. „Wenn die Europäische Kommission bereit ist, dann hofft China, dass beide Seiten so bald wie möglich mit den Verhandlungen beginnen“, so Wang. Aber wenn die europäische Seite darauf bestünde, ihren eigenen Weg zu gehen, dann würde China „alle notwendigen Maßnahmen“ ergreifen. (ag./sub)