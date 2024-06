Zeit der Abrechnung mit Emmanuel Macron

„Der Macronismus ist vorbei, wenn es ihn je gegeben hat“: Ex-Präsident François Hollande übt beißende Kritik an seinem Nachfolger – und macht in der Provinz Wahlkampf in eigener Sache. Ein erstaunliches Comeback.

So, als wäre er noch Bürgermeister von Tulle, mischt sich François Hollande mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Julie Gayet, auf dem Markt der Kleinstadt in der Corrèze unter die Leute. Eine Plauderei da, ein Küsschen dort – und auch die Verkostung des Käsesortiments am Stand darf nicht fehlen, neben der obligaten Verteilung von Wahlkampfbroschüren.

Frankreich ist verblüfft: Der Ex-Präsident der Republik macht Wahlkampf, leutselig und obendrein in eigener Sache. In Tulle, auf halbem Weg zwischen Bordeaux und Clermont-Ferrand, in der „France profonde“ – in der Provinz –, wo er nebenbei als Generalsekretär und Parteichef der Sozialisten jahrelang das Bürgermeisteramt ausgeübt hat, bewirbt sich der bald 70-Jährige für ein Parlamentsmandat.

Es ist das erstaunliche Comeback eines Mannes, der als glückloser und unpopulärster Staatschef der Fünften Republik gegolten und 2017 darum auch auf eine Wiederwahl verzichtet hat. Hollande machte während seiner Präsidentschaft mehr durch seine amourösen Verstrickungen und seine nächtlichen Motorroller-Ausflüge durch Paris zur damaligen Geliebten Gayet von sich reden als durch seine Reformen.

„Hoher politischer Preis“