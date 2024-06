Das Comeback der Reformer im Iran

Wahlplakate von Massud Peseschkian erregen in Teheran Aufmerksamkeit.

Im Vergleich zu Wirtschaftsmisere und Korruption unter dem verunglückten konservativen Präsident Ebrahim Raisi in den vergangenen drei Jahren wirkt die Rohani-Ära wie eine goldene Zeit. Selbst die Hardliner versprechen nun Veränderungen. Das Regime will aber Kritik am System begrenzen.

Die iranischen Reformer sind vor der Präsidentschaftswahl am Freitag im Aufwind. Ihr Kandidat Massud Peseschkian wirbt im Wahlkampf für Veränderungen, und sogar konservative Bewerber kritisieren die derzeitigen Zustände. Ob sich im Iran viel ändern kann, entscheidet aber nicht der künftige Präsident, sondern Revolutionsführer Ali Khamenei. Er warnt die Politiker bereits, sie sollten bei der Debatte über innenpolitische Reformen und einen Ausgleich mit dem Westen nicht zu weit gehen. Sein Regime unterstreicht die Botschaft, indem es Kritiker festnehmen lässt.

Peseschkian, ein 69-jähriger Herzchirurg und früherer Gesundheitsminister, ist der einzige Reformpolitiker unter den sechs Präsidentschaftskandidaten, die vom Regime zur Wahl zugelassen wurden.