Bewaffnete schossen in der Unruheregion Dagestan auf eine Synagoge und eine orthodoxe Kirche. Mindestens sechs Menschen starben, darunter ein Priester und ein Polizist.

Bei Angriffen durch mehrere Bewaffnete auf eine Synagoge, eine orthodoxe Kirche und einen Polizeiposten in der russischen Teilrepublik Dagestan sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Unter den Toten in der muslimisch geprägten Kaukasusrepublik waren demnach ein Priester, ein Kirchenmitarbeiter, zwei Polizisten und zwei der Angreifer. Bei den Vorfällen in den Städten Derbent und Machatschkala habe es außerdem zahlreiche Verletzte gegeben.

Wie das Innenministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mitteilte, ereignete sich einer der Vorfälle bei einer Synagoge in der Stadt Derbent am Kaspischen Meer, unweit der Grenze zu Aserbaidschan. In der Synagoge sei ein Feuer ausgebrochen. Weitere Schüsse seien in einer orthodoxen Kirche derselben Stadt gefallen. Zudem habe sich an einem Polizeiposten in der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala ein Schusswechsel ereignet.

Derbent ist Heimat einer alten jüdischen Gemeinde

Beide Städte liegen am Kaspischen Meer und sind rund 125 Kilometer voneinander entfernt. Zwei Angreifer seien ebenfalls tot, hieß es. Die Stadt Derbent gehört zum Unesco-Kulturerbe, sie ist Heimat einer alten jüdischen Gemeinde.

„Bei den Terroranschlägen sind nach vorläufigen Angaben ein orthodoxer Priester und mehrere Polizeibeamte ums Leben gekommen“, teilte das russische Ermittlungskomitee mit. Zudem meldeten die russischen Nachrichtenagenturen sieben verletzte Polizisten. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft. Die Behörden haben ein Strafverfahren eröffnet. Der Gouverneur von Dagestan, Sergej Melikow, bezeichnete auf Telegram den Anschlag als Versuch, die Lage in der Region zu destabilisieren.

Eine der ärmsten Regionen Russlands

Das islamisch geprägte Dagestan ist eine der ärmsten Regionen in Russland. Die russische Teilrepublik grenzt auch an Tschetschenien. In Dagestan war es in den vergangenen Monaten vor dem Hintergrund des Gaza-Konflikts bereits zu antijüdischen Exzessen gekommen. Ende Oktober 2023 drangen etwa wütende Menschen in den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala ein, als dort am Sonntag ein Flugzeug aus Israel ankam. Rund 20 Menschen wurden dabei verletzt Der Kreml warf dem Westen in Folge Destabilisierungsversuche und Provokationen vor.

Es sei offensichtlich, dass die Ausschreitungen durch Einmischung aus dem Ausland verursacht worden seien, hieß es damals aus dem Kreml. Es gehe um „die Versuche des Westens, die Lage im Nahen Osten dazu zu nutzen, eine Spaltung der russischen Gesellschaft herbeizuführen“.(APA/Reuters/TT)