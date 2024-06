Innsbrucker Hauptbahnhof wegen Bombendrohung kurzzeitig lahmgelegt

Haupthalle, Bahnsteige und Vorplatz wurden abgesperrt. Gegen 21.50 Uhr wurde Entwarnung gegeben.

Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist am Sonntagabend nach einer Bombendrohung sicherheitshalber evakuiert worden. Dies sagte ein Polizeisprecher zur APA und bestätigte damit Medienberichte. Haupthalle, Bahnsteige und Vorplatz wurden geräumt bzw. abgesperrt, der Zugverkehr zwischenzeitlich eingestellt. Die Exekutive befand sich mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle, auch die Sondereinheit Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) standen im Einsatz.

Laut Polizei habe sich ein unbekannter Anrufer gemeldet, der von zwei Bomben am Bahnhof sprach – eine am Bahnsteig zwei, eine weitere in der Ankunftshalle, berichtete der ORF Tirol. In der Folge kam es zum Großeinsatz. Züge, Bahnsteige und Ankunftshalle wurden evakuiert, der Zugverkehr sofort gestoppt.

Man habe alles abgesucht, Spürhunde seien im Einsatz gewesen, erklärte der Sprecher. Die genauen Hintergründe der Drohung waren vorerst nicht bekannt. Gegen 21.50 konnte Entwarnung und der Bahnhof wieder freigegeben werden. (APA)