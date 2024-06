Italien friert russische Vermögen im Wert von 2 Milliarden Euro ein

Seit Beginn des Ukraine-Konflikts haben mehrere EU-Staaten russische Vermögenswerte auf Eis gelegt. Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Irland, Italien und Österreich waren dabei besonders aktiv.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 sind in Italien Vermögenswerte russischer Oligarchen in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro eingefroren worden. Diese Zahl geht aus der Bilanz von 17 Monaten Tätigkeit der italienischen Steuerpolizei (Guardia di Finanza) hervor. Die Vermögenswerte - Gebäude, Luxusautos und -boote, Flugzeuge, Grundstücke, Kunstwerke und Firmenanteile - wurden insgesamt 29 Personen eingefroren, ergab der Bericht.

Die EU-Mitgliedsländer wurden nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs aufgefordert, russische Vermögenswerte wie Konten und Immobilien aufzuspüren und einzufrieren. Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Irland, Italien und Österreich waren dabei besonders aktiv.

3,6 Milliarden Euro kriminellen Ursprungs

Vermögenswerte im Wert von 3,6 Milliarden Euro, die der organisierten Kriminalität zuzuordnen sind, wurden in Italien vom 1. Jänner 2023 bis zum 31. Mai dieses Jahres beschlagnahmt, eingezogen oder der gerichtlichen Verwaltung unterstellt. Im Bereich der Geldwäschebekämpfung haben die Beamten illegale Transaktionen im Wert von 6,8 Milliarden Euro aufgedeckt und 5.316 Personen angezeigt, von denen 461 verhaftet wurden.

Die Bekämpfung neuer Formen von Telematik-Betrug führte zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 92 Millionen Euro. Der Gegenwert der beschlagnahmten Kryptowährungen beläuft sich auf 75 Millionen Euro. (APA)