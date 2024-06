SPÖ-Chef Babler will Ungarn klagen und „Nummer eins“ werden

Andreas Babler will Ungarn klagen. Der Grund: die Asylpolitik des Nachbarlandes. Zudem glaubt er an eine rote Regierungsbeteiligung und Platz eins für die SPÖ im Bund. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil legt ihm bei einem Minus indirekt den Rücktritt nahe.

Andreas Babler ist vor einem Jahr angetreten, um die SPÖ wieder auf die Überholspur zu bringen. Allerdings: Die eben erst erfolgte EU-Wahl endete für die Sozialdemokraten mit dem historisch schlechtesten Ergebnis. Und damit wurde das Murren in den roten Reihen am Kurs des Bundesparteivorsitzenden daraufhin lauter. Man müsse „vernünftige Politik für vernünftige Menschen machen“, sagte etwa der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer und zählte dazu auch einen restriktiveren Migrationskurs. Babler reagierte, indem er das 2018 von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil erarbeitete Migrationspapier aktualisieren ließ. Am Samstag wurden die Ergebnisse präsentiert, am Sonntag von Doskozil, der diesmal nicht mitarbeitete, kommentiert. Heute, Montag, bezog Babler im Ö1-„Morgenjournal“ dazu Stellung.

Was denn nun das wirklich Neue in dem Papier sei, wurde Babler im ORF-Radio gleich zu Beginn gefragt. Immerhin: Die Forderung nach schnelleren Verfahren an den EU-Außengrenzen, einer fairen Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU samt Sanktionen gegenüber Staaten, die das verweigern, sowie mehr Rückführungen seien ja schon im Ursprungsdokument enthalten bzw. werden auch von anderer Seite ventiliert. Der SPÖ wollte das so nicht stehen lassen: „Es ist ein Papier, das in Österreich Antworten gibt, nämlich wie wir zu einer Verbesserung der Situation kommen, die Migration, Integration und Asyl angelangt.“ Und es sei das einzige derartige Papier, das existiere: „Es bringt mehr Klarheit“ und es sei „mit konkreten Modellen unterlegt“.

So habe man etwa ein „völkerrechtsmäßig bewertetes Gutachten“ einholen lassen, das zeige, dass Ungarn im Vorjahr gerade einmal 30 Erstanträge angenommen habe. Zum Vergleich: In Österreich waren es gut 43.500. „Das kann nicht sein, dass Ungarn so vorgeht und alle schauen zu“, kritisierte Babler. „Wir wollen Schluss machen mit dieser Hofierung Ungarns“, kündigte er an, das Nachbarland klagen zu wollen. Denn, man habe damit schwarz auf weiß, dass die ungarische Praxis europäischem Recht widerspreche. Wie er das konkret anstellen wolle, ließ Babler im ORF-Radiointerview offen.

Allerdings: In dem Gutachten heißt es, die türkis-grüne Regierung könnte bei der EU ein Vertragsverletzungsverfahren anregen. Es gebe aber auch die Variante, dass Österreich selbst ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Als dritte Option komme dem Gutachten zufolge eine Staatenbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte infrage.

Rücktritt bei Minus im Herbst?

Die Frage, welches Ziel er bei der Nationalratswahl im Herbst erreichen wolle bzw., ob er bei einem Minus vor dem roten Resultat zurücktreten werde, wie es ihm Doskozil am Sonntag indirekt nahegelegt hatte? „Ich bin angetreten, um die Sozialdemokratie in Regierungsverantwortung zu bringen“, antwortete Babler darauf. Und dafür stünden die Chancen gut. Immerhin habe auch die EU-Wahl gezeigt, dass die Abstände zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ nicht so groß seien, wie im Vorfeld befürchtet worden war. Und: Die SPÖ könne gut mobilisieren, daher glaube er auch daran, dass man auf Platz eins kommen könnte.

Ob er, sollte dem nicht so sein, zurücktreten werde?, hakte Ö1-Moderator Rainer Hazivar nach. „Ich gehe von der Nummer eins aus, das ist meine Antwort darauf“, sagte Babler.

Doskozil hatte am Vortag in der ORF-„Pressestunde“ gemeint, dass er zwar auf eine „Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie“ hoffe, eine Koalition aus FPÖ und ÖVP aber als wahrscheinlicher erachtet. Zudem hatte er in Richtung Babler durchaus Druck anklingen lassen: Dieser habe versprochen, Wahlen zu gewinnen, es sei an der Zeit, dass er dieses Versprechen einlöse, meinte der burgenländische Landeshauptmann. „Ich sage selber immer im Bezug auf meine Funktion im Burgenland (...), wenn ich als Spitzenkandidat, egal wo ich tätig bin (...), nicht in der Lage bin, meine Partei zu ziehen, nicht in der Lage bin, Wahlen zu gewinnen, dann weiß ich, was ich zu tun habe.“

(hell)

