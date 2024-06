Erschöpft, mit Bart und ohne T-Shirt wurde Lukas McClish nach zehn Tagen in den abgelegenen Bergen Nordkaliforniens lebend gefunden.

Erschöpft, mit Bart und ohne T-Shirt wurde Lukas McClish nach zehn Tagen in den abgelegenen Bergen Nordkaliforniens lebend gefunden. SLV Steve - Screenshot

Seine Wanderung sollte drei Stunden dauern - und wurde zu einem zehntägigen Überlebenstrip. Der 34-jährige Lukas McClish überlebte zehn Tage in den kalifornischen Bergen.

Er hatte nichts dabei außer einer Taschenlampe und einer Klappschere - schließlich sollte die Wanderung durch den Big Basin Redwoods State Park, dem ältesten Nationalpark Kaliforniens, nur drei Stunden dauern, erzählt der 34-jährige Lukas McClish. Am 11. Juni machte er sich in die Santa Cruz Mountains auf, ohne jemandem von seinem Vorhaben zu erzählen oder großartig Vorräte mitzunehmen. Das wurde dem erfahrenen Wanderer zum Verhängnis: Zehn Tage irrte er alleine durch die kalifornische Wildnis, bevor er schließlich nach einer großangelegten Such- und Rettungsaktion von Helfern und Spürhunden gefunden wurde.

Wie hat der 34-jährige überlebt? Indem er nicht in Panik verfiel. Zunächst sah McClish seine Situation als Chance, seine Überlebensfähigkeiten zu testen, berichtete die „New York Times“. „Ich bin ein begeisterter Rucksacktourist, also ist es für mich nicht ungewöhnlich, eine Nacht oder zwei draußen zu verbringen“. Mit seinen Stiefeln sammelte er Wasser aus Gebirgsbächen und Wasserfällen, um nicht zu auszutrocknen. „Jeden Tag ging ich einen Canyon hinauf, einen Canyon hinunter, zum nächsten Wasserfall und trank Wasser aus meinem Stiefel.“ Seinen Hunger stillte er mit wilden Beeren.

Am fünften Tag begann er doch langsam, unruhig zu werden. „Ich wusste, wenn ich der Sonne folge, komme ich irgendwann zum Ozean, aber ich wusste nicht, wie weit ich vom Ozean entfernt war.“ Am achten Tag litt er unter Unterkühlung und rutschte beim Überqueren einer Felswand aus. Schließlich hörten zwei Parkranger seine Schreie. Nach zehn Tagen wurde McClish dann mithilfe einer Drohne der örtlichen Polizeibehörde gefunden. „Ich habe nur gehofft, dass das keine Fata Morgana ist“, erinnert er sich.

Waldbrände haben Gebiet zerstört

Die Orientierung habe er verloren, weil das Gebiet, in dem er unterwegs war, durch die jüngsten Waldbrände so zerstört wurde, dass es „nicht wiederzuerkennen war“, erklärt er sich die Geschehnisse. Wanderwege und Orientierungspunkte waren praktisch nicht mehr vorhanden.

Nun sei er müde und „etwas wund“, es gehe ihm aber gut. Er habe durch seine Hilferufe seine Stimme verloren, er habe aber während der Tage in der Wildnis nie wirklich Angst gehabt. „Ich fühlte mich immer wohl da draußen. Ich machte mir keine Sorgen. Ich glaube, da war einfach jemand, der auf mich aufgepasst hat.“ Die Wildnis schrecke ihn nach wie vor nicht ab, sagt der 34-Jährige, räumt jedoch ein: „Ich habe wohl genug Wanderungen für den Rest des Jahres gemacht.“ (Red.)