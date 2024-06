Kendrick Lamar und Drake streiten jetzt um Tupacs Ring

Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Der Rapper Tupac Shakur wurde im September 1996 in Las Vegas erschossen.

Der Rapper Drake liefert sich derzeit eine heftige Auseinandersetzung mit seinem Kollegen Kendrick Lamar - die beiden Musiker greifen sich in „Diss-Tracks“ gegenseitig an. Jüngstes Streitthema ist ein alter Ring.

In der Rapszene wird wieder öffentlich um Authentizität und Kulturerbe gestritten, dieses Mal kommt ein alter Ring ins Spiel. Kendrick Lamar fügte seinem Drake-Diss-Song „Euphoria“ kürzlich eine neue Zeile hinzu und wärmte damit ein altes Thema auf. (Genreinsider: Hauptzweck eines Diss-Songs besteht darin, einen anderen Künstler verbal anzugreifen.) Schauplatz war dieses Mal Lamars „Pop Out“-Konzert in Los Angeles am 19. Juni. Zu Beginn seines Sets warf er den neuen Satz ein: „Gib mir Tupacs Ring zurück und ich gebe dir vielleicht ein wenig Respekt.“

Damit spielte er auf ein Schmuckstück aus dem Nachlass des Musikers Tupac Shakur an, das der kanadische Rapper vergangenes Jahr ersteigert hatte und sich damit symbolisch zu Tupacs Erben gekrönt hat - was nicht allen Kollegen schmeckt. Dazu gehört auch Kendrick Lamar, seine Fehde mit dem kanadischen Kontrahenten ist in den letzten Monaten ohnehin schon mehrmals eskaliert, wobei die beiden Hip-Hop-Titanen Beleidigungen über ihr Aussehen, ihr Talent, Pädophilievorwürfe und Behauptungen über heimliche Kinder musikalisch verpackten.

Schießerei vor Drakes Haus

Im April kritisierte Kendrick Lamar Drake dann auch laut dafür, dass er in einem inzwischen gelöschten Song eine KI-generierte Version von Tupac verwendet hatte. Nach einer Schießerei in unmittelbarer Nähe von Drakes Haus in Toronto, schien sich die Lage ein wenig zu beruhigen, nun dürfte das Feuer wieder lodern.

Tupac Shakur gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 1990er-Jahre. Er trug besagten Ring bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards 1996. Kurz danach wurde er ermordet.

Der Ring ist eines der kultigsten Schmuckstücke in der Hip-Hop-Geschichte. Tupac hatte ihn selbst entworfen. Er verfügt über eine 14-Karat-Krone, die mit Rubinen und Diamanten vulgo Ice besetzt ist. Außerdem trägt er die Gravur „Pac & Dada 1996“, die auf seine Verlobung mit Kidada Jones, der Tochter von Quincy Jones, verweist.

Im Juli 2023 war der Ring in New York für rund eine Million Dollar versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby‘s war es die höchste Summe, die jemals bei einer Auktion für ein Hip-Hop-Erinnerungsstück bezahlt wurde. Der mysteriöse Käufer war Drake, wie er nicht lange geheim hielt.

Die Blutfehden der 90er

Die Vorgeschichte ist emotional geladen. Tupac Shakur wurde im September 1996 in Las Vegas aus einem vorbeifahrenden weißen Cadillac heraus erschossen. Der Rapper war erst 25 Jahre alt, mit Hits wie „Dear Mama“, „California Love“ und „Changes“ aber bereits ein großer Star der Rap-Szene.

Shakur war auch eine Schlüsselfigur im von Branchenvertretern befeuerten Wettstreit zwischen Rappern der US-Ost- und der Westküste. Zwar wurde er in New York geboren, zog aber als Jugendlicher mit seiner Familie nach Kalifornien. Dort wurde er zu einer der bekanntesten Figuren der Westküstenszene.

Nur wenige Monate nach Shakur wurde auch der Musiker The Notorious B.I.G. erschossen, wie auch Tupacs Tod und der vieler anderer Rapper wurde auch dieses Delikt bis heute nicht aufgeklärt. (sh)