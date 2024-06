In der Ukraine, auch in der 25. Luftlandebrigade, werden eilig Soldaten für die Front ausgebildet. Aber viele Wehrpflichtige drücken sich davor, sich zu registrieren. Über den schwierigen Kampf der Ukraine gegen den Personalmangel.

Bei 30 Grad Sommerhitze laufen zwei Rekruten mit Helm, Schutzweste und Rucksack schießend von Position zu Position. Dann robben sie über den Boden, zielen im Liegen auf drei Metallplatten am Ende des Übungsplatzes. Der Ausbildner wirft immer wieder Übungsgranaten, die mit viel Lärm und Rauch detonieren. Dazu feuert er mit scharfer Munition aus seinem Gewehr zwischen die beiden angehenden Soldaten. „Normale Sturmübung“, sagt danach Wolodymyr, der mit seinem Funkrufzeichen „Myron“ angesprochen werden will.

Der 26-Jährige ist Instrukteur der ukrainischen 25. Luftlandebrigade, die sich in der Schlacht um Awdijiwka mit dem Abschuss von mehr als 30 russischen gepanzerten Fahrzeugen einen Namen gemacht hat. „Wir schicken keine unvorbereiteten Leute in den Kampf“, erklärt der Oberfeldwebel am Rande des geheimen Trainingsgeländes, irgendwo im Grünen, wenige Kilometer von der Front im Donbas entfernt.