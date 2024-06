Höllenglocke und zärtlich brutaler Gesang bei AC/DC im Wiener Stadion

Tätowierte Omas und martialisch stampfende Opas beherrschten die Szene beim ersten von zwei Stadionkonzerten der Hardrockveteranen AC/DC. Um die 59000 Zuseher kitzelten in der Abendluft ihr inneres Kind heraus.

Kurze Hosen für Überfünfjährige waren in den alten Ratgebern, die definierten, was den feinen Herren ausmacht, nicht wirklich vorgesehen. Egal, ein echter Rocker verstößt sowieso lustvoll gegen derlei Konventionen. Und so leisteten sich die in die Jahre gekommenen Buben allerlei Freiheiten fürs Bein. Die Kombination von Trachtenlederhose mit der obligatorischen, von grellen Patches aufgepimpten Rockerkutte, war allerdings wirklich gewagt. Im „Golden Circle“, den Plätzen nahe der Bühne, dominierten die Farben jeansblau und weiß. Tatsächlich waren ganz viele Omas und Opas am Platz. Auch das mittelalterliche Segment war gut vertreten. Bloß Teenager musste man mit der Lupe suchen. Rar waren auch nichttätowierte Menschen, was nahelegt, dass es da doch einen gewissen sozialen Druck in diesem Milieu gibt, sich ein Peckerl oder zwölf davon in die Haut ritzen zu lassen. Die leiern bekanntlich mit den Jahren aus. Anders als die Gitarrenriffs von Angus Young. Die sind formvollendet bis in alle Ewigkeit fixiert.

Auf der Bühne türmten sich die Marshall-Verstärker. Noch höher hing nur die berühmte Höllenglocke mit dem Bandlogo. Zum wunderherrlichen Knattern von „If You Want Blood (You‘ve Got It)“ stürmten die Herren aus den Kulissen hervor. Gitarrist Young, niedliche 69 Jahre jung, in einer rot-weiß-roten Schuluniform, Sänger Brian Johnson ganz in schwarz und mit einer Flatcap auf den Resten seiner Frisur. In den sogenannten „entern Gründ“ in Wien hat man zu derlei Kopfbedeckungen „Leck-mi-in-Orsch-Kappel“ gesagt. Vermutlich, weil es von Menschen mit überbordendem Wurschtigkeitssinn getragen wurde.

Freundschaftliches Pöbeln

Johnsons Stimme schrillte sich beim Opener so zärtlich wie brutal in die Gehörgänge. „It´s criminal, there ought to be a law.“ lautete die paranoide Eröffnungszeile, die auch auf einem FPÖ-Parteitag so fallen könnte. Vertrauensverlust, gepaart mit der Freude am Verteilen von Schlägen, führt in diesem Song zu Einladung auf die Blutwiese. Woke ist anders, aber im Zeitgeist ist Gewalt dennoch. Die von AC/DC propagierte gibt sich freundlich. Im Publikum wurde zu den harten Sounds gerempelt und gepöbelt, alles strikt freundschaftlich. Man weiß, dass man zur selben Spezies zählt und dass man in der Artenvielfalt der Popmusik seinen Platz hat.

Sänger Brian Johnson. APA / APA / Tobias Steinmaurer

Es gibt nämlich verdammt viel Leben abseits der aktuellen Trends. Immerhin füllen die australischen Hardrocker zweimal das Wiener Stadion. Am Mittwoch kehren sie wieder. Das halt, was noch übrig ist. Mit Angus Young ist wenigstens noch ein Mitglied der Originalbesetzung aktiv. Mit hohem Arbeitsethos durchmaß er mit seinen Ein-Bein-Tänzen die Bühne samt dem langen Steg ins Menschenmeer hinaus. Sein Mund macht dabei Blubberbewegungen. Ein wenig so wie ein Fisch am Land. Dabei ist er in diesem Meer an Feedbacklärm und harten Trommelschlägen in seinem ureigenen Element. Illuminiert waren nicht nur die rot blinkenden Teufelshörner, die sich die Fans für schlappe 20 Euro am Stand besorgt haben.

Die Härte der Arbeit

Ständig wurden Biere hin- und herjongliert, dann zügig hinter die Gaumenzapferln befördert. Das entspannte, das euphorisierte. Ja, wenn es um radikale Gemütsaufhellung geht, dann ist die Kombination aus Hard Rock und Bier beinah unschlagbar. Vertrauenserweckend war zudem, dass die Herren auf der Bühne einem hohen Arbeitsethos verpflichtet waren. Die Stimme des auch schon 76jährigen Sängers Brian Johnson hat sich schon einige Male von ihrem Träger zurückgezogen. Jetzt ist sie wieder da und er riss sie her, wie einst Joe Cocker die seine. Das sind alles „Waglhund“, also Wesen, die der Härte der Arbeit stoisch gegenüberstehen. Popstarstatus hin oder her.

Und so absolvierten AC/DC ihren Liederparcours, den sie sich vornehmlich in den Siebziger- und Achtzigerjahren angelegt haben. Sie hielten Klassiker wie „Back in Black“ und „Hells Bells“ nicht wahnsinnig lange zurück. Die gute Laune im Auditorium war somit garantiert. „Thunderstruck“ wurde besonders intensiver Jubel zuteil. Da zeigen die Fans die sogenannte Pommesgabel, den eigentlich Mano cornuta genannten Satansgruß. Obligatorisch ist dabei, dass die Zunge herausgestreckt wird. Dass die Freude an dieser Geste über Konzertlänge anhält, ist immer wieder faszinierend. Am Ende ging es auf den „Highway To Hell“. Die Flammen leckten auf den LCD-Bildschirmen auf der Bühne. Auch Johnson schien Feuer zu speien. „Riff Raff“, „Whole Lotta Rosie“, „T.N.T.“ und zu guter Letzt „For Those About To Rock (We Salute You).” Kein Zutritt mit dem Klimaticket bei diesem “Rock´n´Roll Train.“ Zu viel Feuer, Schwefel und Schweiß, als dass es umweltgerecht gewesen wäre.