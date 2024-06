Ein Preis für den nachhaltigen Erfolg

Austria’s Leading Companies sind die Leistungsträger der heimischen Wirtschaft. Sie werden bereits zum 26. Mal ausgezeichnet.

Dieser Preis hat Gewicht. Wer bei den Austria’s Leading Companies (ALC) eine starke Performance abliefert, hat die Garantie, zu den Besten der Besten in Österreichs Wirtschaft zu zählen. Denn bei ALC geht es nicht um Schönheit oder Bekanntheit eines Unternehmens, sondern ausschließlich um Fakten.

Der Unternehmenserfolg wird anhand einer fundierten Zahlenanalyse der jüngsten drei Jahresabschlüsse gemessen. Das objektivierte und seit 25 Jahren bewährte Bewertungssystem ermöglicht auch ein branchenübergreifendes Benchmarking – womit der ALC-Award in seiner objektiven Beurteilung einzigartig in Österreich ist.

Zahlenprofis PwC und KSV

Hinter dem Analyse-Tool stehen die Zahlenprofis von PwC Österreich und dem KSV1870. PwC und der KSV vergeben diesen Top Business Award seit 26 Jahren gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“. Damit ist ALC nicht nur eine der ältesten, sondern auch eine renommiertesten Wirtschaftsauszeichnungen, die ein Unternehmen erhalten kann.

Einreichen bis 5. August

Die Anmeldung zum ALC-Wettbewerb läuft bereits auf Hochtouren. Jedes Unternehmen mit Firmensitz in Österreich, einem Mindestumsatz von einer Million Euro und einem KSV-Rating besser als 350 kann mitmachen. Die Anmeldung läuft bis 5. August 2024 online unter ksv.at/alc. Die Teilnahme ist kostenfrei; Vertraulichkeit bezüglich Ihrer eingereichten Bilanzzahlen ist Gesetz. Außer dem jüngsten Jahresumsatz (2023) werden keine Bilanzzahlen veröffentlicht. Alle Informationen zum aktuellen Wettbewerb und zu den Vorjahressiegern finden Sie unter diepresse.com/alc.

Die ALC-Awards werden im Oktober in den drei Kategorien vergeben: für Großbetriebe, für Mittelbetriebe und für Kleinbetriebe. Entscheidend für die Einteilung ist der Jahresumsatz.

Inklusionspreis

Im Rahmen von ALC wird heuer wieder der Inklusionspreis vergeben, an Betriebe, die sich bei der Integration von Menschen mit Behinderungen (MmB) ins Wirtschaftsleben hervortun. Der Preis wird mit der MVG in Partnerschaft mit Zero Project verliehen. MVG und Zero Project starteten dafür österreichweit Unternehmensdialoge zur Bewusstmachung und die Einladung, sich zum Inklusionspreis anzumelden. Pro Bundesland wird ein Siegerunternehmen von einer namhaften Fachjury ermittelt.

Kriterien für Bewertung und Kür der Sieger sind Beschäftigung von MmB vornehmlich im ersten Arbeitsmarkt, Nachhaltigkeit und Kontinuität der Integration von MmB sowie Vorbildwirkung für andere Betriebe. Besonders die Vorbildwirkung und das, was MmB für die Wirtschaft leisten, soll mit dem Integrationspreis wertgeschätzt werden. Weiteres Ziel ist, viele neue Unternehmen zu motivieren, sich diesem Thema zu öffnen.