Ein Ösi und ein Oranje im Olymp

Treffen sich Ernst Happel und Johan Cruyff und räsonieren über Höhen und Tiefen und „Fußball total - und leeren dabei jeweils eine Zigarettenpackung während des Matchs Österreich - Niederlande.

Wenn am Dienstag im Berliner Olympiastadion Deutschlands Lieblingsnachbarn – die Ösis und die Oranjes – aufeinandertreffen, werden im Fußball-Olymp zwei Halbgötter weise und wissend auf das Oval herunterblicken. Ernst Happel und Johan Cruyff, jeder Kettenraucher und auf seine Art ein Fußball-Philosoph – der eine kauzig und einsilbig, der andere eloquent und eine launische Diva –, werden sich also eine Zigarette anzünden und fachsimpeln, auf dass Rauchschwaden den Berg der Götter einhüllen.

Cruyff räsoniert darüber, wie ungerecht die Welt doch gewesen sei, dass Beckenbauer und Co. die Niederlande im WM-Finale 1974 in München per Fake-Elfer niedergezwungen haben. „Wödmasta“ Happel verliert ein paar Worte darüber, dass die Oranjes unter ihm als Bondscoach – und ohne Cruyff – vier Jahre später das Finale gegen die Gastgeber aus Argentinien beinahe gewonnen hätten. Wenn nur diese Stange in der Nachspielzeit nicht gewesen wäre.

Cruyff wendet ein, dass er die Oranjes zum Sieg geführt hätte – allein schon, um der Militärjunta in Buenos Aires eins auszuwischen. César Luis Menotti, damals Teamchef der Argentinier, gleichfalls Kettenraucher und eine Legende, der sich zu den beiden gesellt hat, widerspricht nur zaghaft. Während sie so über den „totalen Fußball“, den puren Angriffsfußball, philosophieren, ist unten auf der Erde das Match zu Ende gegangen, ohne dass es ihre Ansprüche erfüllt hätte. Drei Zigarettenpackungen sind indessen leer.

E-Mails: thomas.vieregge@diepresse.com