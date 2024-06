Was bedeuten die explodierenden Lohnstückkosten für die Industrie?

Der IHS-Ökonom Martin Ertl verweist auf die stark steigenden Arbeitskosten in Österreich. Was sind die Gründe, und was die Folgen? „Die Presse“ hat nachgefragt.

„Der Anstieg der Lohnstückkosten in der Industrie ist enorm“, schreiben Sie auf X. Wie stark ist er?

Im ersten Quartal 2024 stiegen die Lohnstückkosten im Verarbeitenden Gewerbe um 12 Prozent auf Basis der Daten der Quartalsrechnung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das ist nochmals ein starker Anstieg, nachdem im letzten Jahr bereits ein Anstieg um rund zehn Prozent verzeichnet wurde. Das ist nicht überraschend, den die hohe Inflation zeigt sich mit einer Zeitverzögerung in den Löhnen.

Was heißt das für die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie?

Natürlich trifft das die Exportunternehmen aus der österreichischen Industrie und es kann zu einem Verlust der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure führen. Wie stark, das hängt davon ab, ob die Unternehmen in der Lage sind, die Kostenanstiege in den Preisen weiterzugeben. Sofern das nicht ausreichend gelingt, reduziert es die Gewinne der Unternehmen. In den ersten fünf Monaten 2024 entwickelten sich die Exporte schwach. Österreich hatte im internationalen Vergleich eine relativ hohe Inflation und auch hohe Lohnabschlüsse, das Problem ist bekannt. Aber auch in anderen, für den Reiseverkehr relevanten Branchen wie Handel, Verkehr und Gastronomie stiegen die Lohnstückkosten stark.

Was bedeutet das für Österreich als Tourismusland?

In der Hotellerie und Gastronomie gab es ja schon relativ starke Preisanstiege. Die Frage ist, wie weit die Touristen bereit sind, das zu zahlen. Nachdem sich der Tourismus nicht so schlecht entwickelt, dürfte eine gewisse Bereitschaft der Gäste da sein, das hinzunehmen. Die Frage ist bloß, wie lange.