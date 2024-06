Knapp 50 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sind von der zweiten Insolvenz binnen vier Jahren betroffen. Einige Filialen sollen nun geschlossen werden, generell soll es die Traditionsbäckerei aber weiterhin geben.

Die Grazer Traditionsbäckerei Hubert Auer ist nach 2020 erneut insolvent. Das Unternehmen hatte zwar die Sanierung geschafft, ist nun aber abermals nicht mehr liquide. Knapp 50 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sind betroffen. Die Passiva belaufen sich im Fall einer Liquidation auf rund 2,5 Mio. Euro, hieß es am Montag seitens der Kreditschützer von KSV1870, AKV und Creditreform. Die Aktiva betragen weniger als 300.000 Euro.

Als Ursache für die erneute Insolvenz gab das Unternehmen den Verlust deckungsbeitragsstarker Filialen an: Im Jahr 2023 seien gleich mehrere Mietverträge ausgelaufen. Trotz Bemühungen sei es nicht gelungen, die Mietverträge zu verlängern. Hinzu kommen fehlgeschlagene Investitionen: Die Hubert Auer GmbH & CO KG hatte erhebliche Mittel in den Umbau bzw. Ausbau bestehender und neuer Filialen investiert. Die geplanten Umsätze und die erforderlichen Deckungsbeiträge konnten aber nicht erwirtschaftet werden, hieß es.

Hohe Kostensteigerungen nicht mehr stemmbar

Als dritter Grund wurde die Inflation angegeben: So hätten sich die Wareneinsätze für Rohstoffe in den letzten beiden Geschäftsjahren um 40 bis 50 Prozent und die Personalkosten um 20 Prozent erhöht. Diese Kostenerhöhung habe man aufgrund des kompetitiven Marktes auch nicht an die Kunden weitergeben können.

Das Unternehmen plant die Fortführung unter Umsetzung eines Reorganisationskonzeptes. Deckungsbeitragsschwache Filialen sollen teilweise oder ganz geschlossen werden. Folglich wären auch in der Verwaltung entsprechende Kapazitätsanpassungen durchzuführen. Die Produktion soll vom derzeitigen Standort in Seiersberg nach Gratkorn verlagert werden, wodurch es zu einer deutlichen Kostenreduzierung kommen soll. Entsprechende Vorverhandlungen seien bereits geführt worden.

60 Gläubiger betroffen

Mit den rund 60 Gläubigern soll neuerlich ein Sanierungsplan abgeschlossen werden, um durch den damit verbundenen Schuldenschnitt einen Fortbestand des Unternehmens darstellen zu können, wobei vorerst eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten wird.

Bereits 2020 war die Bäckerei-Kette insolvent. Die Passiva betrugen damals knapp 4 Mio. Euro, die Aktiva 680.000 Euro. Von den zunächst 77 Mitarbeitern waren nach der Sanierung noch etwa 50 in 16 Filialen beschäftigt. Nun waren nur noch 14 Filialen und 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übrig.

Zum Insolvenzverwalter wurde die CGI Insolvenzverwaltungsgesellschaft m.b.H vertreten durch Georg Muhri in Graz bestellt. Die Berichts- und Prüftagsatzung findet am 27. August statt. Die besondere Prüfungs-, Schlussrechnungs- und Sanierungsplantagsatzung wurde für den 10. September anberaumt.

(APA)