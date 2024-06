Die SPÖ hat es auch nicht leicht

Eine unendliche Geschichte: die Sozialdemokratie und das Dilemma Migration. Von Hans Peter Doskozil bis Peter Hacker. Dabei kann man die Genossen sogar verstehen. Und wir brauchen sie ja auch.

Die ideologischen, möglicherweise auch persönlichen Antipoden in der SPÖ sind weniger Andreas Babler und Hans Peter Doskozil, sondern in noch stärkerem Ausmaß Hans Peter Doskozil und Peter Hacker, der Wiener Stadtrat. Babler ist an sich eher ein Konsenspolitiker, Hacker hingegen Konfrontationspolitiker. Charakterlich sind sich Hacker und Doskozil auch nicht unähnlich: Beide glauben, stets im Recht zu sein – und lassen das alle anderen auch deutlich spüren.