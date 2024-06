30 Grad und mehr: Temperaturen bleiben sommerlich

Ab Mitte der Woche steigt zwar die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit, die Temperaturen bleiben aber durchgehend sommerlich. Richtig heiß wird es am Wochenende.

Nachdem die Woche bereits sonnig und sehr warm begonnen hat, bleibt es auch in den kommenden Tagen in ganz Österreich sommerlich. Die erwarteten Temperaturen von um die 30 Grad entsprechen dabei der Jahreszeit. Allerdings steigt ab Mitte der Woche die Regenwahrscheinlichkeit. Die Meteorologen der Geosphere Austria (früher Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ZAMG) prognostizieren für die zweite Wochenhälfte zudem eine erhöhte Gewitterneigung.

Am Dienstag wird es laut Prognose zumeist ungestört sonnig sein. Ein paar Wolken sind am ehesten im Süden des Landes zu erwarten. Im Tagesverlauf entwickeln sich in der Westhälfte Österreichs einige höher reichende Quellwolken. In Folge sind auch Gewitter zu erwarten – vor allem im Westen und Südwesten. Nach Osten hin aber bleibt bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken die Regenwahrscheinlichkeit gering. Der Wind weht schwach bis mäßig, im westlichen Donautal auch lebhaft aus überwiegend östlichen Richtungen. In der Früh hat es elf bis 17 Grad, untertags 22 bis 29 Grad.

Regen und Gewitter

Zur Wochenmitte bringt ein Tief in hohen Luftschichten über der Oberen Adria schwachen Störungseinfluss bis nach Österreich. Nach einem sonnigen Start in den Tag bilden sich in schwülwarmer Luft bald erste Quellwolken und mit ihnen gehen schließlich bis zum Abend verbreitet Regenschauer und vor allem von Oberösterreich ostwärts sowie am Alpenostrand und in der Südoststeiermark auch Gewitter nieder. Der Wind aus Ost bis Süd weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen liegen bei zwölf bis 18, die Tageshöchsttemperaturen bei 24 bis 28 Grad.

Am Donnerstag zieht das wetterbestimmende Tief in hohen Luftschichten nur langsam nach Südosten ab und bringt in vielen Regionen Österreichs noch schwülwarmes Wetter und eine hohe Schauer- und Gewitterneigung. Der Wind wird lediglich schwach wehen. Morgens zeigt das Thermometer 13 bis 20 Grad, tagsüber 24 bis 29 Grad an.

Für den Freitag, den letzten Schultag in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland, bringt der steigende Luftdruck in weiten Teilen des Landes überwiegend sonniges und hochsommerlich warmes Wetter. Nur über den Bergen in der Osthälfte sind am Nachmittag laut Prognose noch lokale Regenschauer möglich. Der Wind weht zumeist nur schwach. Die Tempe­raturen in der Früh liegen bei 13 bis 20 Grad, untertags erreichen sie 26 bis 30 Grad.

Heißes Wochenende

Noch höhere Temperaturen werden aus heutiger Sicht für das Wochenende erwartet. Dem privaten Wetterdienst Ubimet zufolge wird es am Samstag in weiten Teilen Österreichs 31 Grad haben. In den östlichen Bundesländern liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei unter fünf Prozent, nur in Salzburg (30 Prozent), Tirol (40 Prozent) und Vorarlberg (95 Prozent) ist sie höher. In letzterem Bundesland erreichen die Temperaturen dennoch 28 Grad. In Wien und im Burgenland ist zudem mit Tropennächten zu rechnen – das heißt, die Temperaturen sinken in der Nacht nicht unter 20 Grad.

Heiß mit bis zu 32 Grad bleibt es auch am Sonntag, allerdings mit deutlich höherer Regenwahrscheinlichkeit, und zwar im ganzen Land. Nur in Salzburg, Tirol und Vorarlberg kommen die Temperaturen nicht mehr über 25 Grad hinaus. (kb)