„Andreas Babler nimmt man eine restriktive Kursänderung nicht ab“

Während die Regierung streitet, könnte sich die SPÖ im Vorwahlkampf eigentlich als wählbare Alternative präsentieren. Doch der geeinte Auftritt will nicht gelingen.

Am Samstag präsentiert die SPÖ den „Refresh“ ihres vielbemühten Kaiser-Doskozil-Papiers zum Thema Migration, am Sonntag sitzt just jener Landeshauptmann in der ORF-„Pressestunde“, der daran nicht mitgearbeitet hat.

Chancen auf den ersten Platz bei den anstehenden Nationalratswahlen gibt Hans Peter Doskozil seiner SPÖ übrigens auch nicht, er wolle aber dem Spitzenkandidaten Andreas Babler die Möglichkeit geben, sich zu beweisen.

Oliver Pink, Innenpolitik-Ressortleiter der „Presse“, erklärt in dieser Folge, warum die SPÖ gerade jetzt auf das Thema Migration setzt und unter welchen Voraussetzungen die SPÖ in den Wahlkampf startet.

Gast: Oliver Pink, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer

Credits: Audiofunnel/Aaron Olsacher

