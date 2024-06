Die Synagoge in Derbent wurde bei dem Anschlag in Mitleidenschaft gezogen. Reuters / Head Of Dagestan Region

Anschläge erschüttern wieder Dagestan, eine Vielvölkerregion, die mit Radikalisierung kämpft und in der Putin für den Krieg rekrutiert. Der Präsident der Republik, Sergej Melikow, sagte, die „Verantwortlichen für diese Tat“ seien „bekannt“. Wen er damit meint, erklärte er nicht.

Die Menora steht noch in der Ecke, die Tür daneben ist verkohlt, wie es auch Wände, Böden, Decken sind in der ältesten Synagoge von Dagestan, einer russischen Teilrepublik im Nordkaukasus. So zeigen es Videos, nachdem hier, in Derbent, einer 125.000-Einwohner-Stadt am Kaspischen Meer, wie auch in der Regionalhauptstadt Machatschkala mit seinen etwa 660.000 Einwohnern, am Sonntagabend mehrere bewaffnete Männer jüdische und christliche Gotteshäuser überfallen, teils angezündet, einem russisch-orthodoxen Priester die Kehle durchgeschnitten, einen Polizeiposten angegriffen und – nach offiziellen Angaben – mehr als 15 Polizisten getötet und mehrere Zivilisten verletzt hatten.