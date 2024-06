Deutschland könnte – angetrieben von seiner einflussreichen Autoindustrie – die europäischen Importzölle auf chinesische E-Autos doch noch verhindern. Für die deutschen Autobauer geht es um viel.

Das Geplänkel zwischen der EU und Peking um Zölle auf chinesische Elektroautos geht in die nächste Runde. Die einflussreiche deutsche Automobillobby macht nun Druck auf die deutsche Bundesregierung, um im Falle weiterer Handelsbarrieren nicht als die großen Verlierer dazustehen. Damit gleichen die Interessen der deutschen Autobauer eher jenen in Peking als, denn jenen in Brüssel.

Peking hat jüngst vorgeschlagen, dass Deutschlands Luxusautomobilhersteller profitieren könnten, wenn Berlin die EU dazu bringt, Zölle auf chinesische Elektroauto-Exporte abzuschaffen. China signalisiert, seine Zölle auf große Motoren zu senken, sofern die geplanten E-Auto-Zölle fallen, so Insider. Derzeit erhebt China etwa eine Gebühr von 15 Prozent auf Passagierfahrzeuge aus der EU.

Der chinesische Handelsminister Wang Wentao deutete diese Möglichkeit zuletzt bei einem Treffen mit dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck an. Habecks dreitägiger Besuch in China erfolgte kurz nach der Ankündigung der EU, die Zölle auf Elektroautos später in diesem Jahr auf bis zu 48 Prozent zu erhöhen. In Peking ist man darüber naturgemäß alles andere als erfreut.

Xi spielt mit deutscher Autoindustrie