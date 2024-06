Wie sich Labour im Wahlkampf um die Brexit-Frage windet

Wahlkampf in Southhampton. Keir Starmer hat sich bisher noch nicht klar positioniert, was die künftigen Beziehungen zur EU angeht.

Der Brexit spielt im Wahlkampf praktisch keine Rolle. Aber wenn Labour wie erwartet gewinnt, wird die Frage der Beziehung zur EU an Bedeutung gewinnen. In Brüssel hofft man auf einen Neustart, eine bevorzugte Behandlung kann London jedoch nicht erwarten.

Es ist noch gar nicht so lang her, da hat man in Großbritannien von nichts anderem als dem Brexit gesprochen. Bei der letzten Parlamentswahl im Dezember 2019 war der EU-Austritt so zentral, dass die Medien von der „Brexit-Wahl“ sprachen. Umso verwunderlicher, dass man dieser Tage kaum etwas davon hört. Im aktuellen Wahlkampf spielt der EU-Austritt praktisch keine Rolle, in manchen TV-Debatten ist er überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Manche sprechen von einer „Brexit-Omertà“.