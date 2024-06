Jugendlicher „Kulturexport“ aus Wien bei Pariser Kulturolympiade

Fünf junge Streicher des Superar Orchesters waren für die Musik- und Tanzshow „La Vie

fantastique“ in der Philharmonie de Paris Teil eines internationalen Orchesters.

„Es war etwas ganz Besonderes!“ Unter den jungen Musikerinnen und Musikern des Superar Orchesters, die am Montagfrüh ihre Heimreise nach Wien antraten, herrschte Einigkeit. Am Sonntagnachmittag waren fünf Jugendliche aus Österreich Teil eines großen internationalen Jugendorchesters.

Es spielte im Pierre Boulez Saal der Philharmonie de Paris bei der eigens für die Kulturolympiade inszenierten Musik- und Tanzshow „La Vie fantastique“ auf. „Wir haben richtig gespürt, Teil eines große Ganzen zu sein“, so der 19-jährige Geiger Ibrahim. „Es war anders als sonst: so viele Leute aus so vielen Ländern. Sehr, sehr krass!“ Zu der besonderen Atmosphäre des Events, mit dem der völkerverbindende Charakter der Olympischen Spiele betont wurde, trug auch die Tatsache bei, dass die jungen Musikerinnen und Musiker Verwandte nach Paris mitbringen durften.

Das Orchester wurde aus Mitgliedern der französischen Démos-Jugendorchester und ihrer Pendants aus Litauen und Österreich gebildet. „Ich fand‘s wie ein großes Abenteuer. Schon im Hotel haben wir viele Leute kennengelernt. Und nach der Veranstaltung gab es eine große After Party für alle. Es sind schon einige Freundschaften entstanden“, erzählte die 17-jährige Geigerin Fatima .

Musikförderung, kostenfrei

Nach der kurzfristigen Erkrankung eines Mädchens spielten am Ende drei Streicherinnen und zwei Streicher des Wiener Superar Orchesters in dem großen und bunten Klangkörper. Superar wurde 2009 vom Wiener Konzerthaus, den Wiener Sängerknaben und der Caritas Wien nach dem Vorbild von Venezuelas Förderprogramm El Sistema, aus dem etwa Dirigent Gustavo Dudamel hervorging, gegründet. Heute setzt sich Superar mit seinen 28 Standorten in sieben Ländern für die kostenfreie musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen unabhängig von kulturellem, sprachlichem und ökonomischem Hintergrund ein.