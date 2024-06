Der globale Kampf gegen Airbnb

Die Wohnungsnot sorgt in Barcelona für großen Ärger: Der Massentourismus lässt die Zahl an Airbnb-Wohnungen rasant wachsen.

APA/AFP/Josep Lago

Barcelona verbietet die Kurzzeitvermietung ab 2029 komplett. In Wien werden im Juli neue Spielregeln eingeführt. Läuft das Geschäftsmodell Airbnb damit aus?

16 Millionen Touristen landeten 2023 in Barcelona, der Hauptstadt der Region Katalonien. Rund zehnmal so viel, wie Barcelona überhaupt Einwohner hat. Das lässt Hoteliers jubilieren und Privatpersonen ihren Geschäftssinn entdecken. Denn immer öfter werden Wohnungen ausschließlich für die Vermietung via Airbnb genutzt, dabei herrscht in Spanien schon seit Jahren akute Wohnungsnot. Das Thema führt in dem Land regelmäßig zu landesweiten Protesten.