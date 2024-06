Russland droht USA offen mit Vergeltung

Ein Polizeibeamter in Sewastopol auf der Krim am 24. Juni 2024 - nachdem mehrere Raketen in der Küstenstadt eingeschlagen sind.

Die Ukraine soll die Krim-Stadt Sewastopol mit fünf US-Raketen (ATACMS) angegriffen haben. Die Regierung in Kiew bezeichnete die Opfer des Angriffs als „zivile Besatzer“.

Der ukrainische Angriff auf Sewastopol, die größte Stadt der besetzten Krim-Halbinsel, hat ein Nachspiel. Das russische Außenministerium hat am Montag die US-Botschafterin einbestellt und Vergeltung angekündigt. Wie genau, ließ man offen. Kremlsprecher Dmitri Peskow erinnerte aber an die russische Drohung, Raketen in Schlagdistanz zu den USA und ihren europäischen Verbündeten zu stationieren.

Der ukrainische Angriff wurde Berichten zufolge mit amerikanischen Artillerie-Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS ausgeführt, US-Spezialisten sollen laut Kreml auch unter Rückgriff auf Satelliten- und Drohnendaten die Ziele „programmiert“ haben.

Demnach waren am Sonntag fünf ATACMS-Raketen auf Sewastopol abgefeuert worden, vier davon seien von der russischen Luftabwehr abgefangen, eine weitere abgelenkt worden und über Sewastopol explodiert. Zivilisten sonnten sich am Stadtstrand von Sewastopol, als sie von herabfallenden Trümmern überrascht wurden. Das Fernsehen zeigte Bilder von Menschen, die vom Strand wegliefen. Nach Angaben der russischen Behörden wurden vier Zivilisten getötet, darunter zwei Kinder, und rund 150 verletzt. Gouverneur Michail Raswosschajew verhängte am Tag nach dem Angriff den Ausnahmezustand über Sewastopol. Das Dekret ermöglicht es ihm, die Bürgerrechte einzuschränken.

Ukraine: „Zivile Besatzer“

Die Regierung in Kiew bezeichnete die Opfer des Angriffs als „zivile Besatzer“. „Auf der Krim kann es keine Strände, touristische Zonen oder andere fiktive Anzeichen friedlichen Lebens geben“, schrieb Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Telegram. Die Halbinsel sei ein von Russland besetztes Gebiet mit hunderten militärischen Zielen. Der Kreml versuche, diese Ziele mit eigenen Zivilisten zu decken, die damit ihrerseits zu zivilen Besatzern würden. Sewastopol ist die größte Stadt der Krim. Dort hat auch die russische Schwarzmeerflotte ihren Sitz.

Die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskjj zufolge außerdem mehr als 30 Ziele in der russischen Öl-Industrie getroffen, darunter Raffinerien, Terminals und Lager. Einen Zeitraum für die Angriffe oder weitere Einzelheiten nennt er nicht. Eine Stellungnahme Russlands liegt zunächst nicht vor. Die Ukraine hat in diesem Jahr ihre Angriffe auf die russischen Öl-Anlagen verstärkt. Über sie bezieht die Regierung in Moskau einen bedeutenden Teil ihrer Einnahmen.

Schauplatz Pokrowsk in der Ukraine, wo mehrere Menschen durch russische Angriffe ums Leben gekommen sind. Reuters / Alina Smutko Reuters / Alina Smutko

Mehrere Tote in der Ukraine durch russischen Beschuss

Bei russischen Angriffen auf Ziele im Osten der Ukraine und in der südwestlichen Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Bei Raketenangriffen auf die Stadt Pokrowsk in der östlichen Region Donezk wurden laut Gouverneur Wadym Filaschkin am Montag mindestens vier Menschen getötet und 34 weitere verletzt, darunter zwei Kinder. (red/APA)