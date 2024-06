Wenn Gigi Hadid und Kendall Jenner durch Paris reiten

Jared Leto als nackter Jesus, Cara Delevingne als Madonna, Kendall Jenner hoch zu Ross - am Place Vendôme hat „Vogue“ eine starbesetzte Modeschau abgehalten.

Nach New York und London fand die Vogue-World-Show heuer in Paris statt. Passend zu den Sommerspielen, hielt man sich thematisch an das Thema Sport - im Detail an Radsport, Gymnastik, Tennis und Fechten. Diese Disziplinen wurden mit einem Jahrhundert der französischen Mode verbunden, das bis in die 1920er Jahre zurückreicht. Gestaltet wurde die Show von Carine Roitfeld, Ib Kamara, Juan Costa Paz und dem Kurator des Palais Galliera und Alexandre Samson.

Gigi Hadid und Kendall Jenner (im Bild) durften bei der diesjährigen Vogue World Show auf einem Pferd über den Place Vendôme reiten. Getty (Pascal Le Segretain)

Sie wurden zu diesem Anlass von Hermès mit Kleidern aus der Herbst-Winter-Kollektion 2024/25 ausgestattet, die vom Pferdesport inspiriert waren. Getty (Pascal Le Segretain)

Sabrina Carpenter feierte als Jacquemus-Model die Schwimm-Disziplin im Retro-Stil. Getty (Kristy Sparow)

Katy Perry präsentierte ein Naked Dress mit Blumenapplikationen von Noir Kei Ninomiya. Getty (Marc Piasecki)

Cara Delevingne feierte im Publikum das Revival des Madonna-BHs, der Look kommt natürlich von Jean Paul Gaultier. Reuters (Johanna Geron)

Jared Leto kam in Hot Pants, einem Kruzifix und blutroten Fingern. Mehr Drama geht nicht. Reuters (Johanna Geron)

Diane Kruger im Ganzkörperstrumpf von Nina Ricci. Reuters (Johanna Geron)

Designer Pharrell Williams, der mit Louis Vuitton zusammenarbeitet, präsentierte sich in Bootcut-Jeans. Reuters (Johanna Geron)

Eva Longoria in Alexandre Vauthier. Reuters (Johanna Geron)

Anna Wintour in einem floralen Outfit von Chanel. Reuters (Johanna Geron)

Joey King in Nina Ricci. Reuters (Johanna Geron)

Mia Regan in einem futuristischen Kleid von Pierre Cardin. Reuters (Johanna Geron)